México

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo es el siguiente pago para todos los beneficiarios

Los montos que recibe cada estudiante de preescolar y primaria de la Ciudad de México, que integra este programa social, son distintos

Guardar
Estudiantes de primaria y secundaria
Estudiantes de primaria y secundaria de escuelas pùblicas de la Ciudad de México reciben este programa social. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en planteles públicos de la capital del país.

Este apoyo económico tiene el objetivo de brindar respaldo a los estudiantes y asegurar la permanencia en los estudios básicos, al disminuir las complicaciones derivadas de la carencia de materiales escolares.

A diferencia de otros programas sociales, quienes forman parte de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo ni pueden disponer de recursos en cajeros automáticos.

El apoyo se otorga mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida solo en establecimientos autorizados dentro de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden comprar alimentos, uniformes, útiles, libros, material escolar y otros artículos relacionados con la educación.

Los alumnos realizan compras en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y locales que aceptan pagos electrónicos.

Algunos beneficiarios manifestaron inquietud sobre la fecha del próximo depósito, ya que el anterior tuvo lugar el domingo 1 de marzo.

El pago más reciente se
El pago más reciente se realizó el pasado domingo 1 de marzo. Credito: CUARTOSCURO

El Fibien anunció que el siguiente depósito ya tiene fecha definida, corresponde al octavo del ciclo escolar 2025-2026 y será el cuarto de este año, previsto para abril.

Este recurso se dirige a estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En ciclos anteriores, el apoyo también abarcaba a alumnos de secundaria y a quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas públicas; tras la llegada de la Beca Rita Cetina, esos estudiantes ahora deben solicitar el beneficio federal administrado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos de Fibien, el próximo pago para beneficiarios de Mi Beca para Empezar se efectuará en abril de 2026.

La fecha exacta para el depósito a todos los inscritos a este programa social de la Ciudad de México será el miércoles 1 de abril de 2026, conforme al anuncio de la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México.

El siguiente pago de Mi
El siguiente pago de Mi Beca para Empezar de este 2026 será el miércoles 1 de abril. Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX/Twitter.

Ese mismo día se realizará el abono del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el grado escolar del estudiante, es decir, si asiste a preescolar o primaria, según lo informado por la administración capitalina.

Montos exactos que recibirán beneficiarios de Mi Beca para Empezar en abril de 2026

De acuerdo con los datos difundidos por Fibien en sus canales oficiales, se especificaron los montos que obtendrán los estudiantes, que son beneficiarios de Mi Beca para Empezar en este mes de abril de 2026:

  • 600 pesos para preescolar
  • 650 pesos para estudiantes de primaria
  • 600 pesos para CAM en preescolar, primaria y laboral

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Fibien, ya que podrían emitirse notificaciones sobre posibles problemas o demoras en los depósitos de este próximo mes de abril 2026.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2026CDMXBecaPagoPago Mi Beca para Empezarmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Detienen a Ricardo “N”, integrante del grupo ACME, por presunta extorsión a comerciantes en el Edomex

El detenido fue identificado como un objetivo proditorio dentro de la Operación Restitución

Detienen a Ricardo “N”, integrante

Leche entera o descremada: estudio revela cuál daña más al corazón

Una revisión de estudios recientes muestra matices importantes sobre los riesgos y beneficios de cada tipo, según tu salud y estilo de vida

Leche entera o descremada: estudio

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 22 de marzo

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en

¿Habrá clases este lunes 23 de marzo? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública reveló que el periodo vacacional de Semana Santa está por iniciar

¿Habrá clases este lunes 23

“¡Máynez, si te faltan yo te presto!”: Alito Moreno critica al presidente de MC por su reacción en una pelea

La dirigencia nacional del PRI afirma que en la riña el líder del partido naranja “salió huyendo”

“¡Máynez, si te faltan yo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano critica la ropa

Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

Esta es la nueva canción de BTS que compararon con un tema de Maná

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

DEPORTES

Portugal convoca a Paulinho: el

Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

México asegura su pase al Mundial Marruecos Sub-17 Femenil tras vencer 2 - 0 a Costa Rica

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante