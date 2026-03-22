Mi Beca para Empezar 2026: cuándo es el siguiente pago para todos los beneficiarios

Estudiantes de primaria y secundaria de escuelas pùblicas de la Ciudad de México reciben este programa social. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en planteles públicos de la capital del país.

Este apoyo económico tiene el objetivo de brindar respaldo a los estudiantes y asegurar la permanencia en los estudios básicos, al disminuir las complicaciones derivadas de la carencia de materiales escolares.

A diferencia de otros programas sociales, quienes forman parte de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo ni pueden disponer de recursos en cajeros automáticos.

El apoyo se otorga mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida solo en establecimientos autorizados dentro de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden comprar alimentos, uniformes, útiles, libros, material escolar y otros artículos relacionados con la educación.

Los alumnos realizan compras en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y locales que aceptan pagos electrónicos.

Algunos beneficiarios manifestaron inquietud sobre la fecha del próximo depósito, ya que el anterior tuvo lugar el domingo 1 de marzo.

El pago más reciente se realizó el pasado domingo 1 de marzo. Credito: CUARTOSCURO

El Fibien anunció que el siguiente depósito ya tiene fecha definida, corresponde al octavo del ciclo escolar 2025-2026 y será el cuarto de este año, previsto para abril.

Este recurso se dirige a estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En ciclos anteriores, el apoyo también abarcaba a alumnos de secundaria y a quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas públicas; tras la llegada de la Beca Rita Cetina, esos estudiantes ahora deben solicitar el beneficio federal administrado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos de Fibien, el próximo pago para beneficiarios de Mi Beca para Empezar se efectuará en abril de 2026.

La fecha exacta para el depósito a todos los inscritos a este programa social de la Ciudad de México será el miércoles 1 de abril de 2026, conforme al anuncio de la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México.

El siguiente pago de Mi Beca para Empezar de este 2026 será el miércoles 1 de abril. Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX/Twitter.

Ese mismo día se realizará el abono del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el grado escolar del estudiante, es decir, si asiste a preescolar o primaria, según lo informado por la administración capitalina.

Montos exactos que recibirán beneficiarios de Mi Beca para Empezar en abril de 2026

De acuerdo con los datos difundidos por Fibien en sus canales oficiales, se especificaron los montos que obtendrán los estudiantes, que son beneficiarios de Mi Beca para Empezar en este mes de abril de 2026:

600 pesos para preescolar

650 pesos para estudiantes de primaria

600 pesos para CAM en preescolar, primaria y laboral

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Fibien, ya que podrían emitirse notificaciones sobre posibles problemas o demoras en los depósitos de este próximo mes de abril 2026.