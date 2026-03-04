Mi Beca para Empezar 2026: estos son los montos que recibieron los beneficiarios en el pago de marzo

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa social Mi Beca para Empezar, dirigido a niños de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital.

Este apoyo económico pretende asistir a los alumnos y asegurar la continuidad de sus estudios básicos, evitando problemas por la carencia de materiales escolares.

A diferencia de otros programas sociales, quienes integran Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo, por lo tanto no pueden hacer retiros en cajeros automáticos.

El beneficio se entrega únicamente con una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida solo en comercios autorizados de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y material escolar, además de productos relacionados con la educación.

Los estudiantes pueden adquirir lo necesario en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y otros establecimientos que aceptan pagos electrónicos.

Pago de marzo de Mi Beca para Empezar a todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar informó que el pago correspondiente a marzo de 2026 ya fue entregado a todos los inscritos en este programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

El abono se aplicó a todos los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México en sus respectivas tarjetas.

Según información del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), entidad responsable de la gestión y otros aspectos del programa social, el pago de Mi Beca para Empezar se realizó el pasado domingo 1 de marzo.

El monto varía para cada beneficiario, en función del nivel escolar que cursan los menores de edad.

El pago de Mi Beca para Empezar se hizo a todos los beneficiarios el domingo 1 de marzo. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Por medio de sus cuentas oficiales el domingo 1 de marzo, el Fibien comunicó que el pago de Mi Beca para Empezar ya se había procesado ese día a quienes forman parte del programa social.

Este corresponde al séptimo abono del ciclo escolar 2025-2026, así como el tercero del año.

El sábado 28 de febrero pasado, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, junto con el Fibien, mencionaron que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la capital seguirían recibiendo la dispersión correspondiente.

Explicaron que se efectuaría una dispersión de tres pagos, correspondientes a enero, febrero y marzo, pues no habían recibido el abono anterior.

Los montos son diferentes para cada beneficiario, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad. Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX/Twitter.

Esto ocurre porque ahora recibirán el beneficio de la Beca Rita Cetina, programa federal. Las autoridades de la ciudad indicaron que tanto estos beneficiarios como los demás de primaria y los de preescolar continuarán recibiendo mensualmente el pago de este programa social.

Tras confirmarse el depósito, el Fibien especificó los montos que recibirán este mes de marzo quienes participan en Mi Beca para Empezar.

Montos que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar

De acuerdo con el Fibien, los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar este mes de marzo de 2026 serán:

600 pesos: Nivel preescolar

650 pesos: Nivel primaria

600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral