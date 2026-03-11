México

Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cómo obtener el apoyo de la Rita Cetina para Útiles y Uniformes Escolares?

Los alumnos de primaria pueden obtener los dos apoyos e inscribirse durante este periodo de registros

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los beneficiarios de Mi Beca para Empezar también pueden solicitar el apoyo de la Beca Rita Cetina.

El Gobierno de la Ciudad de México impulsa el programa Mi Beca para Empezar, destinado a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital. El propósito de este apoyo económico es brindar respaldo a los alumnos y garantizar que continúen con su educación básica, evitando que la carencia de materiales escolares interfiera en sus estudios.

Cabe señalar que a diferencia de otras ayudas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo ni pueden hacer retiros en cajeros automáticos. El monto se otorga únicamente por medio de una tarjeta expedida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida solo en establecimientos autorizados de la CDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

¿Cómo obtener el apoyo de la Beca Rita Cetina si estoy en el programa Mi Beca para Empezar?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los beneficiarios de Mi Beca para Empezar también pueden solicitar el apoyo de la Beca Rita Cetina. Las inscripciones a este programa continúan abiertas desde el 2 de marzo y finalizarán el próximo 19 del mismo mes.

Pasos para registrarse a la Beca Rita Cetina

  • El tutor debe acceder al portal oficial (becaritacetina.gob.mx) e iniciar sesión usando su cuenta Llave MX. Si aún no dispone de una, el sistema ofrece la opción de crearla, solicitando información personal y completando un proceso de validación de identidad.
  • Una vez dentro de la plataforma, se requiere que el tutor capture sus datos. En este paso, se deben adjuntar archivos digitales de la identificación oficial y del comprobante de domicilio, además de confirmar el número de teléfono y el correo electrónico.
  • El siguiente paso consiste en registrar al estudiante. El sistema pide la CURP del menor y la CCT del plantel escolar. Tras validar esta información, se selecciona el grado y el turno adecuados.
  • Antes de concluir, la plataforma presenta un resumen de la información registrada. El tutor debe asegurarse de que todos los datos sean correctos y aceptar los términos y condiciones del programa.
  • Al concluir la solicitud, el sistema genera un comprobante o folio de registro. Se recomienda descargar y resguardar este documento, ya que sirve como respaldo del trámite realizado.
A diferencia de otras ayudas
A diferencia de otras ayudas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo ni pueden hacer retiros en cajeros automáticos (captura de pantalla)

Detalles de la Beca Rita Cetina

Cuando termine el periodo de registros en línea, se realizará la entrega de tarjetas del Banco Bienestar, donde los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo bimestral que entrega el programa.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Este 2026, los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año para Útiles y Uniformes escolares que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

