La escena eliminada de ‘La oficina’ que habrá alterado la percepción de un protagonista desde el primer episodio

(Instagram aquelsantini)

El director Gaz Alazraki reveló un detalle poco conocido sobre el proceso de edición de la serie La oficina, la versión mexicana de The Office producida por Amazon y que puede visualizarse por Prime Video.

Según relató el cineasta, una escena eliminada del primer episodio habría afectado la percepción de uno de los personajes principales, un giro que, de acuerdo con el propio Alazraki, pudo modificar la recepción entre la audiencia.

La decisión de suprimir la secuencia surgió de una recomendación de la plataforma, aunque el director expresó dudas sobre el impacto de ese ajuste en la narrativa y en la construcción de los personajes.

(Amazon)

La confesión de Gaz Alazraki sobre la escena que pudo cambiarlo todo

En entrevista con Jessie Cervantes, Gaz Alazraki explicó cómo una decisión editorial influyó en el desarrollo de la serie y en la imagen de un personaje concreto.

“Hubo una cosita que sí, en el al final del primer episodio, cuando Amazon y nosotros terminamos de presentar ya el corte armado, nos dijeron que quitáramos una escena al final del piloto para que acabe”, relató el director.

(Instagram aquelsantini)

Según su testimonio, la escena mostraba la conexión entre Sofi Campos (Elena del Río) y Memo Guerrero (Fabrizio Santini) justo antes de que el novio de la protagonista interrumpiera el momento.

Alazraki describió el dilema:

“Quitar la escena donde estos dos se estaban conectando y de repente llega el novio a interrumpir el momento”. Según el realizador, en los visionados previos, esa secuencia provocaba una reacción emocional en el público:

(Instagram elenadelrioo)

“En otros screenings se estaba generando el: ‘¡Nooo!’”. La eliminación de la escena dejó a uno de los personajes sin la justificación emocional que lo haría más comprensible para la audiencia.

El propio director admitió la autocrítica posterior:

“Le quitamos ese momento y debilitamos mucho ese personaje ahí. Ese fue uno de los ejemplos en dije: ‘Chale’”, afirmó en la charla con Cervantes.

Alazraki reconoció este ajuste como uno de los pocos detalles que le dejaron insatisfecho al revisar el resultado final de la serie.