Helado de chocolate con leche de avena: todos los beneficios de una bebida vegetal en un postre saludable

Esta receta es una alternativa vegana y deliciosa

Imagen ilustrativa (Gemini)
Hay algo de la infancia que se reinventa con cada cucharada: el helado de chocolate. Hoy, ese clásico se reinterpreta para sumar a todos.

El secreto está en la leche de avena, que le da un fondo suave y cremoso, sin usar lácteos. Perfecto para paladares curiosos o sensibles, y una opción que conquista tanto a chicos como a grandes.

El helado es sinónimo de reunión familiar, sobremesa de domingo o postre en cualquier estación. Esta versión vegana se disfruta igual que la tradicional, pero con la tranquilidad de ser apta para quienes buscan alternativas sin productos de origen animal.

Receta de Helado de chocolate con leche de avena

Este helado es una preparación cremosa a base de leche de avena, cacao amargo, azúcar y esencia de vainilla. Se mezcla todo en frío, se bate y se congela, repitiendo el batido para lograr una textura aireada y suave, sin necesidad de máquina.

Imagen ilustrativa (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Congelado y batido intermedio: 4 horas y 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 ml de leche de avena (bien fría)
  2. 3 cucharadas de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  3. 4 cucharadas de azúcar
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer helado de chocolate con leche de avena, paso a paso

  1. En un bol grande, disolver el cacao amargo y el azúcar en la leche de avena fría. Agregar la esencia de vainilla y mezclar bien hasta que no queden grumos.
  2. Llevar la mezcla al refrigerador en un recipiente apto, tapado.
  3. Cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con un tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo y lograr una textura cremosa. Repetir este paso al menos 4 veces.
  4. Cuando esté firme y cremoso, servir. El punto justo es cuando se puede armar una bola y no se desarma ni queda duro como piedra.
  5. Si se deja más tiempo sin batir, retirar del refrigerador 10 minutos antes de servir para que recupere cremosidad.
Imagen ilustrativa (Gemini)
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigerador, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para consumir, dejar a temperatura ambiente unos minutos y batir si es necesario para recuperar la textura cremosa.

