Golpe a la reventa de boletos: 16 personas detenidas afuera del Estadio Olímpico Universitario durante el Pumas vs América

Los trabajos estuvieron enmarcados en el operativo Estadio Seguro (imagen ilustrativa). Crédito: SSC CDMX

Durante el encuentro entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario (EOU), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo que resultó en la detención de 16 personas por la probable reventa de boletos, además de la aprehensión de cinco individuos involucrados en una riña.

Este despliegue formó parte del dispositivo denominado Estadio Seguro, implementado el pasado sábado 21 de marzo en la alcaldía Coyoacán, según informó la propia SSC CDMX mediante un comunicado oficial.

Intensifica la SSC acciones contra la reventa afuera del Olímpico Universitario

El dispositivo de vigilancia incluyó la presencia de personal policial en inmediaciones y accesos del recinto donde se disputó el partido.

De acuerdo con la SSC CDMX, los agentes identificaron a tres mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores de edad, que presuntamente ofrecían boletos a un precio superior al de las taquillas oficiales.

Tras una revisión de rutina, se aseguraron tres boletos y, conforme al protocolo, se les leyeron sus derechos constitucionales antes de ser presentados ante el Juez Cívico.

La dependencia capitalina detalló que cuatro de los detenidos tenían antecedentes por la misma infracción, lo que refuerza la vigilancia constante en eventos masivos.

El comunicado de la SSC CDMX subrayó el objetivo de inhibir la reventa y garantizar la legalidad en la distribución de entradas durante los eventos deportivos de alta concurrencia.

Riña y decomiso de arma blanca en accesos al estadio

Durante los recorridos de vigilancia, elementos de la SSC detectaron una pelea en uno de los accesos principales. En la revisión aplicada conforme a los protocolos, se localizó y aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud a uno de los sujetos implicados.

Los cinco hombres detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante la autoridad correspondiente.

Según la SSC, la actuación rápida en este tipo de incidentes busca prevenir hechos de violencia dentro y fuera del estadio.

El despliegue de seguridad, conocido como Estadio Seguro, permaneció activo hasta la salida total de los asistentes.

De acuerdo con la SSC CDMX, el personal de Tránsito colaboró para agilizar el flujo vehicular en las principales avenidas cercanas al estadio, minimizando afectaciones a la movilidad en la zona de Coyoacán.

Otros casos polémicos en el EOU

Autoridades capitalinas señalaron que brindan acompañamiento a la policía auxiliar mientras se realizan las investigaciones del caso.

El Estadio Olímpico Universitario ha sido escenario de otros incidentes polémicos en fechas recientes. Uno de los casos más notorios ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando una servidora pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), apodada en redes sociales como “Lady Pepitas”, fue exhibida tras lanzar expresiones discriminatorias contra una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el operativo de evacuación tras un partido entre Pumas y Cruz Azul.

La funcionaria, que portaba una chamarra con logos de la fiscalía, fue grabada por la policía agredida.

En el video, “Lady Pepitas” afirmó que ella sí fue a la escuela y que la policía fue “sacada de vender pepitas”, lo que generó condena tanto en redes sociales como a nivel institucional.

En un video institucional la FGJCDMX detalló que probablemente la servidora junto con su familia pudieron ser víctimas de un delito, sin embargo, eso no excusaba su actitud.

El pasado 20 de marzo la Fiscalía informó que “Lady Pepitas” fue suspendida temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones por el caso de discriminación y el abandono de su lugar de trabajo durante horario activo.