México

Golpe a la reventa de boletos: 16 personas detenidas afuera del Estadio Olímpico Universitario durante el Pumas vs América

Además, las autoridades informaron el arresto de 5 personas más por riñas durante el evento deportivo

Guardar
Los trabajos estuvieron enmarcados en
Los trabajos estuvieron enmarcados en el operativo Estadio Seguro (imagen ilustrativa). Crédito: SSC CDMX

Durante el encuentro entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario (EOU), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo que resultó en la detención de 16 personas por la probable reventa de boletos, además de la aprehensión de cinco individuos involucrados en una riña.

Este despliegue formó parte del dispositivo denominado Estadio Seguro, implementado el pasado sábado 21 de marzo en la alcaldía Coyoacán, según informó la propia SSC CDMX mediante un comunicado oficial.

Intensifica la SSC acciones contra la reventa afuera del Olímpico Universitario

El dispositivo de vigilancia incluyó la presencia de personal policial en inmediaciones y accesos del recinto donde se disputó el partido.

De acuerdo con la SSC CDMX, los agentes identificaron a tres mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores de edad, que presuntamente ofrecían boletos a un precio superior al de las taquillas oficiales.

Tras una revisión de rutina, se aseguraron tres boletos y, conforme al protocolo, se les leyeron sus derechos constitucionales antes de ser presentados ante el Juez Cívico.

La dependencia capitalina detalló que cuatro de los detenidos tenían antecedentes por la misma infracción, lo que refuerza la vigilancia constante en eventos masivos.

El comunicado de la SSC CDMX subrayó el objetivo de inhibir la reventa y garantizar la legalidad en la distribución de entradas durante los eventos deportivos de alta concurrencia.

Riña y decomiso de arma blanca en accesos al estadio

Durante los recorridos de vigilancia, elementos de la SSC detectaron una pelea en uno de los accesos principales. En la revisión aplicada conforme a los protocolos, se localizó y aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud a uno de los sujetos implicados.

Los cinco hombres detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante la autoridad correspondiente.

Según la SSC, la actuación rápida en este tipo de incidentes busca prevenir hechos de violencia dentro y fuera del estadio.

El despliegue de seguridad, conocido como Estadio Seguro, permaneció activo hasta la salida total de los asistentes.

De acuerdo con la SSC CDMX, el personal de Tránsito colaboró para agilizar el flujo vehicular en las principales avenidas cercanas al estadio, minimizando afectaciones a la movilidad en la zona de Coyoacán.

Otros casos polémicos en el EOU

Autoridades capitalinas señalaron que brindan acompañamiento a la policía auxiliar mientras se realizan las investigaciones del caso.

El Estadio Olímpico Universitario ha sido escenario de otros incidentes polémicos en fechas recientes. Uno de los casos más notorios ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando una servidora pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), apodada en redes sociales como “Lady Pepitas”, fue exhibida tras lanzar expresiones discriminatorias contra una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el operativo de evacuación tras un partido entre Pumas y Cruz Azul.

La funcionaria, que portaba una chamarra con logos de la fiscalía, fue grabada por la policía agredida.

En el video, “Lady Pepitas” afirmó que ella sí fue a la escuela y que la policía fue “sacada de vender pepitas”, lo que generó condena tanto en redes sociales como a nivel institucional.

En un video institucional la FGJCDMX detalló que probablemente la servidora junto con su familia pudieron ser víctimas de un delito, sin embargo, eso no excusaba su actitud.

El pasado 20 de marzo la Fiscalía informó que “Lady Pepitas” fue suspendida temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones por el caso de discriminación y el abandono de su lugar de trabajo durante horario activo.

Temas Relacionados

Pumas vs AméricaDetenidosReventaBoletosEstadio Olímpico UniversitarioSSCCDMXSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo

Las mexicanas buscarán asegurar su pase al Mundial Sub - 17 Femenil tras un gran paso por el Premundial de la Concacaf 2026

México vs Costa Rica sub

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

El programa tiene en riesgo a las mujeres en esta semana, pero hay dos nombres que resuenan entre fans

Exatlón México: quién sale eliminado

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

El bajista y exintegrante de Los Dinos se presentará en una noche que celebra su trayectoria y su apuesta musical reciente

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla

La calidad del aire en la CDMX este 22 de marzo

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

“Ahora te toca a ti”, PAN abrirá todas las candidaturas a la ciudadanía en las elecciones del 2027

La nueva estrategia establece que las posiciones electorales serán elegidas exclusivamente por integrantes de la sociedad, dejando atrás las asignaciones cupulares

“Ahora te toca a ti”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque al CJNG: las personas

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

Concierto de Grupo Firme termina en riña campal en Honduras | VIDEO

“Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”, dice Alex Gou en el estreno de Matilda, el musical

Carín León arranca el Circuito Nacional de Conciertos por la Paz con baja asistencia en Tijuana

DEPORTES

México vs Costa Rica sub

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

Selección de Irak llega a Nuevo León para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo