México

Jornada de Empleo en la CDMX: ofrecen empleos con sueldos de hasta 18 mil pesos y así puedes aplicar

Hay diversas puestos que se ofrecerán, no dejes pasar la oportunidad

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Feria de empleo 2026 en
Feria de empleo 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo (Gob. Huixquilucan)

La gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, anunció una jornada de reclutamiento presencial que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de acercar oportunidades laborales formales a la población.

El evento se realizará en un horario de 10:00 a 14:00 horas en la Unidad Regional del Servicio de Empleo Miguel Hidalgo, ubicada en calle Gobernador Rafael Rebollar 129, colonia San Miguel Chapultepec I Sección, donde diversas empresas ofertarán vacantes para distintos perfiles, desde puestos operativos hasta especializados.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para impulsar la colocación laboral en la CDMX, facilitando el contacto directo entre empleadores y buscadores de trabajo sin intermediarios.

Vacantes disponibles y sueldos

Se ofrecen sueldo de los
Se ofrecen sueldo de los 10 a 18 mil pesos mensuales conforme a la plaza solicitada (Jorge Contreras/Infobae México)

Durante la jornada participarán empresas como Servicio Express Mexicano, Super Donas y El Paraíso de las Tertulias, las cuales ofrecerán distintas opciones laborales con sueldos competitivos.

Entre las vacantes destacan:

  • Repartidor en moto y repartidor en carro, con sueldos de aproximadamente 10 mil pesos mensuales.
  • Decorador de donas, también con un salario cercano a los 10 mil pesos.
  • Chef o mayora, con ingresos de hasta 18 mil pesos mensuales.
  • Ayudante de cocina, con sueldo de 12 mil pesos.
  • Personal de limpieza y meseros, con salarios de 10 mil pesos.

Estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia previa como a quienes buscan integrarse por primera vez al mercado laboral, lo que amplía las posibilidades de inserción para distintos sectores de la población.

Impulso al empleo formal

Autoridades laborales de la capital han reiterado que este tipo de ferias de empleo buscan reducir la tasa de desempleo y promover trabajos formales que incluyan prestaciones de ley, estabilidad y oportunidades de crecimiento.

Además, se destacó que los asistentes podrán recibir orientación laboral, asesoría para la elaboración de currículum vitae y apoyo en procesos de selección, lo que incrementa sus probabilidades de contratación.

La estrategia también responde a la necesidad de fortalecer la economía local mediante la vinculación efectiva entre empresas y talento humano, especialmente en zonas con alta demanda de empleo como la alcaldía Miguel Hidalgo.

Recomendaciones para los asistentes

Se recomienda a las personas
Se recomienda a las personas interesadas acudir con solicitud de empleo elaborada (Bimbo)

Se recomienda a las personas interesadas acudir con solicitud de empleo elaborada, identificación oficial y, en caso de contar con él, currículum vitae actualizado. Asimismo, es importante presentarse con disponibilidad de horario y actitud proactiva para aprovechar al máximo las entrevistas.

El acceso al evento será gratuito y abierto al público, por lo que no se requiere registro previo. Sin embargo, se sugiere llegar con anticipación debido a la alta afluencia que suelen registrar estas jornadas.

Con sueldos que pueden alcanzar hasta los 18 mil pesos mensuales, esta jornada de reclutamiento representa una opción atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o encontrar estabilidad laboral en la capital del país.

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