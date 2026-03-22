El PAN se queda atrás: Jorge Romero no anuncia candidaturas, pero da a conocer nueva estrategia rumbo al 2027

Jorge Romero aseguró que el PAN abrirá sus candidaturas a la ciudadanía. (Foto: PAN)

Frente a personajes como Alessandra Rojo de la Vega, Marko Cortes, Santiago Creel, Elías Lixa, Ricardo Anaya, Mauricio Kuri y militantes del Partido Acción Nacional (PAN), su dirigente Jorge Romero Herrera dio a conocer la nueva estrategia que aplicarán rumbo a las elecciones de 2027, además, criticó a otros partidos por adelantar el nombre de posibles candidatos pese a una supuesta apertura ciudadana.

Tal como lo prometió el blanquiazul, posterior a su Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, en un evento frente a militantes y personajes políticos en primera fila, se presentó lo que se ha venido anunciando desde hace unos días, decisión que secunda al evento del “relanzamiento”, llevado a cabo en 2025.

Una estrategia ya conocida, rumbo al 2027

Romero Herrera bautizó este 21 de marzo como el “arranque del cambio en México”, un mensaje que ya había comenzado a circular en las redes sociales del partido desde la mañana de este sábado:

“Comienza la formal selección de sus futuras candidaturas... Hoy comienza la ruta que habrá de definir quiénes son las mujeres y los hombres defensores de la patria, de la familia y de la libertad”.

El PAN dio a conocer una nueva estrategia rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: PAN)

Detalló que el partido pretende regresar a sus orígenes, como hace 90 años, siendo algo que han reflexionado en conjunto, por lo que aguardaron dar a conocer el acuerdo hasta este día:

“Todas las candidaturas del PAN hoy las abrimos a la ciudadanía... Va sin vuelta atrás, ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane, ni una candidatura del PAN queda exenta de esta apertura”.

El dirigente precisó que es una forma de poner a prueba el respaldo de los liderazgos al interior del partido, puntualizando que no solo abrirán a la ciudadanía una cuota significativa como lo ha hecho Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o Morena, sino que abren el 100% de las candidaturas.

Llamado a los mexicanos de “bien”

Con señalamientos directos hacia el partido oficialista, invitó a los “mexicanos de bien” a participar y unirse a la propuesta del PAN, “a quienes no se creen el cuento farsante, barato de una disque transformación”.

Comentó que se instaurará un sistema en el que habrán de medirse con todas las personas que tengan la misma aspiración, “hoy también formalizamos la manera de decidir esas candidaturas”. Aseguró que “no habrá imposiciones cupulares, no habrá candidaturas en razón de cercanías o de lealtades”, buscando que la ciudadanía se integre a la nueva propuesta.

Ante el disgusto de la ciudadanía con la política y contra quienes encabezan los partidos, el presidente del PAN invitó a participar en su propuesta, y como muestra de que “no son iguales” a otros partidos, Romero Herrera criticó a quienes ya se adelantaron y dieron a conocer nombres de precandidatos:

“Nosotros hoy no anunciamos candidaturas, si lo hiciéramos qué apertura estamos ofreciendo... Acá en el PAN estamos convencidos de que esta es la ruta para el triunfo electoral en 2027”.