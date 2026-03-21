Luisa Alcalde tunde al PAN por método de encuestas para elegir a candidatos rumbo al 2027

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, arremetió contra la nueva propuesta del PAN para elegir candidatos rumbo al 2027. (Captura de pantalla)

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, arremetió en contra del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que se comenzara a difundir que la propuesta del blanquiazul rumbo a las elecciones en 2027 para elegir candidatos, será un método usado ya conocido y criticado por los partidos de oposición al oficialismo: las encuestas.

“Notición el que dio hoy Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas! Ya veremos el desenlace”, escribió la presidenta del partido oficialista en su cuenta de X.

El PAN se reúne para afinar detalles rumbo al 2027

Tal como lo prometió el blanquiazul, casi a medio día de este sábado 21 de marzo, comenzaron a difundir “señales” sobre el “anuncio clave” que dijeron darían a conocer hoy. Con mensajes como “¿Estás listo? Ahora te toca a ti ¡Arranca el cambio!”, acompañado de un video donde ponen el logo de Morena y unas manos arrancan la hoja para darle paso a la misma frase con el color azul, el PAN hizo visible uno de los puntos que podrían incluir en noticia que aún no es confirmada.

Cabe destacar, que Jorge Romero, dirigente del PAN, también adelantó que ya se encontraba reunido con la militancia, en cuenta oficial de redes sociales, escribió:

“Arrancamos nuestro sábado los trabajos del Consejo Nacional del PAN. Lo hacemos con una convicción clara: defender a México, cuidar a nuestras familias y luchar por la libertad. En el PAN sabemos que el cambio no llega solo, se construye con trabajo, unidad y con la fuerza de una ciudadanía que ya decidió dar un paso al frente. Hoy empieza algo importante… y apenas es el comienzo”.

Hace un momento, en la cuenta de X, el partido blanquiazul aseguró que aún se encuentran en diálogo, en las fotos compartidas se puede ver a figuras políticas como Santiago Creel, Elías Lixa, Ricardo Anaya y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri:

“Defender a México es defender a sus familias. Hoy iniciamos la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional con una sola convicción: trabajar unidos por el país que queremos.Con responsabilidad, visión y compromiso, seguimos dando la cara por México”.

“Un anuncio clave”, dice el PAN

El pasado 15 de marzo, Acción Nacional aseguró estar en el proceso de un nuevo inicio político, “ha iniciado una nueva etapa de renovación política y organizativa, basada en sus principios históricos de defensa de México, la patria, la familia y la libertad”.

El dirigente comentó que este sábado se realizará un evento en Ciudad de México, “en el que se dará a conocer una decisión estratégica que marcará una nueva etapa”.

Medios de comunicación y políticos han apuntado a que la posible estrategia podría tratarse de un esquema para que la ciudadanía afín al partido se registre como aspirante a cargos de elección popular.