México

Cuáles son los beneficios del aceite de rosa mosqueta para la piel

Las personas que buscan alternativas naturales pueden encontrar en este derivado una aliada para suavizar cicatrices y devolver vitalidad al rostro

Guardar
Una fórmula ancestral que se
Una fórmula ancestral que se ha vuelto popular entre quienes desean hidratar y mejorar marcas o líneas finas de manera sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de rosa mosqueta se ha consolidado como uno de los productos naturales más utilizados en el cuidado de la piel por sus múltiples propiedades regeneradoras.

En este sentido, diversos estudios destacan los beneficios del aceite de rosa mosqueta para mejorar la hidratación, atenuar cicatrices y favorecer la elasticidad cutánea.

Según reportes de Medical News Today, este aceite, extraído de las semillas del arbusto Rosa rubiginosa, contiene una alta concentración de ácidos grasos esenciales y vitaminas antioxidantes, elementos que contribuyen a la renovación celular y a la protección frente a agresiones externas.

El interés por alternativas naturales y efectivas en dermatología ha incrementado el uso del aceite de rosa mosqueta tanto en rutinas cosméticas como en tratamientos médicos para cicatrices y quemaduras, gracias a sus enormes beneficios para la piel, sobre los cuales te contamos a continuación.

El aceite de rosa mosqueta
El aceite de rosa mosqueta contiene ácidos grasos esenciales y vitaminas antioxidantes que favorecen la regeneración celular de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para la piel del aceite de rosa mosqueta

Como mencionamos antes, el aceite de rosa mosqueta es conocido por sus propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel y entre los principales beneficios respaldados por estudios dermatológicos y el uso tradicional se encuentran los siguientes:

1. Hidratación profunda

Contiene ácidos grasos esenciales como el linoleico y el linolénico, que ayudan a mantener la piel hidratada y a fortalecer la barrera cutánea.

2. Mejora la apariencia de cicatrices

Favorece la regeneración de la piel, ayudando a atenuar cicatrices quirúrgicas, de acné y estrías. Su uso regular contribuye a mejorar la textura y el color de estas marcas.

3. Acción antienvejecimiento

Es rico en antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina A (retinol), que ayudan a reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión, promoviendo la producción de colágeno.

4. Unifica el tono de la piel

Ayuda a disminuir manchas y a mejorar la pigmentación, gracias a su capacidad para estimular la renovación celular.

5. Calma irritaciones

Por su efecto antiinflamatorio y reparador, es útil en pieles sensibles, con tendencia a la irritación o enrojecimiento.

6. Aporta luminosidad

El uso continuado puede proporcionar un aspecto más suave y luminoso a la piel.

La aplicación regular de aceite
La aplicación regular de aceite de rosa mosqueta ayuda a reducir manchas, mejora la elasticidad y aporta luminosidad a la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el aceite de rosa mosqueta para obtener sus beneficios en la piel

Para obtener los beneficios del aceite de rosa mosqueta en la piel, es fundamental aplicarlo de forma adecuada y constante. Estas son las principales recomendaciones para su uso:

1. Limpieza previa

Aplicar el aceite sobre la piel limpia y seca, preferentemente después de la rutina de limpieza facial habitual. Esto facilita la absorción de los nutrientes.

2. Cantidad y modo de aplicación

Colocar de dos a tres gotas de aceite en la palma de la mano. Distribuir suavemente con las yemas de los dedos mediante movimientos circulares, evitando el contacto directo con los ojos.

3. Momento de uso

El aceite de rosa mosqueta puede utilizarse por la mañana y por la noche, aunque suele recomendarse su aplicación nocturna para aprovechar el proceso de regeneración celular durante el descanso.

4. Combinación con otros productos

Puede emplearse solo o mezclarse con la crema hidratante habitual. También puede añadirse a mascarillas caseras para potenciar su efecto.

5. Uso en cicatrices y manchas

Para tratar cicatrices, estrías o manchas localizadas, aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada con un masaje suave.

Antes de usar aceite de
Antes de usar aceite de rosa mosqueta en piel grasa o con acné activo, se aconseja consultar al dermatólogo para evitar reacciones adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que es importante realizar una prueba en una pequeña área antes del primer uso para descartar reacciones alérgicas.

Además, se recomienda consultar a un dermatólogo en caso de piel muy grasa, acné activo o condiciones cutáneas específicas.

El uso regular del aceite de rosa mosqueta favorece la hidratación, elasticidad y regeneración de la piel, ayudando a mantener un aspecto saludable y uniforme.

Temas Relacionados

rosa mosquetacuidado de la pielbienestarbellezamexico-noticias

Más Noticias

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Kimberly García anota el segundo y asegura el pase al Mundial Marruecos

Las mexicanas buscarán asegurar su pase al Mundial Sub - 17 Femenil tras un gran paso por el Premundial de la Concacaf 2026

México vs Costa Rica sub

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Autoridades estatales lo señalan por los delitos cobro de piso, extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo, entre otros

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Claudia Sheinbaum informa sobre el avance de la modernización en refinería de Salina Cruz, donde la planta coquizadora ha alcanzado un 76% de construcción

La presidenta sostene que el proyecto permitirá aumentar la producción de gasolinas y diésel con menor contenido de azufre y reducir el combustóleo en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime

Claudia Sheinbaum informa sobre el

Hoy No Circula de este lunes 23 de marzo en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los autos que no circulan este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula de este

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas tres alcaldías para el lunes 23 de marzo

Se esperan temperaturas bajas de hasta 4 grados Celsius, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Frío CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque al CJNG: las personas

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La actriz Tanza Varela pide

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

Concierto de Grupo Firme termina en riña campal en Honduras | VIDEO

“Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”, dice Alex Gou en el estreno de Matilda, el musical

DEPORTES

México vs Costa Rica sub

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Kimberly García anota el segundo y asegura el pase al Mundial Marruecos

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

Selección de Irak llega a Nuevo León para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo