Cuáles son las mejores fuentes de calcio para las personas con intolerancia a la lactosa

Opciones saludables para sustituir los lácteos en la ingesta de calcio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para las personas con intolerancia a la lactosa, mantener una adecuada ingesta de calcio puede parecer un reto, especialmente porque los lácteos son la fuente más conocida de este mineral. Sin embargo, existen múltiples alternativas que permiten cubrir las necesidades diarias y contribuir al fortalecimiento de los huesos sin necesidad de consumir leche o derivados.

El calcio es un mineral esencial para la salud ósea, ya que ayuda a mantener la densidad de los huesos y previene enfermedades como la osteoporosis. Ante la imposibilidad de digerir la lactosa, es fundamental identificar alimentos ricos en calcio que sean bien tolerados por el organismo.

Entre las opciones más accesibles destacan las verduras de hoja verde, como la espinaca, la acelga y el kale. Estos alimentos contienen cantidades significativas de calcio, además de aportar vitaminas y antioxidantes. Aunque la absorción del calcio vegetal puede ser menor que la de los lácteos, su consumo regular contribuye de manera importante a la ingesta total del mineral.

Huesos fuertes sin leche: alternativas de calcio para intolerantes a la lactosa. Foto: (iStock)

Otra alternativa relevante son las leguminosas, especialmente los garbanzos, las lentejas y los frijoles. Además de ser una buena fuente de calcio, también aportan proteínas y fibra, lo que las convierte en un alimento completo y saludable. Asimismo, los frutos secos y semillas, como las almendras, las semillas de chía y el ajonjolí, destacan por su alto contenido de calcio y grasas saludables.

El tofu, elaborado a partir de soya, es otra excelente opción, particularmente cuando ha sido fortificado con calcio. Este alimento es ampliamente utilizado en dietas vegetarianas y veganas, y puede incorporarse en una gran variedad de platillos. De igual forma, las bebidas vegetales fortificadas, como las de almendra, soya o avena, suelen estar enriquecidas con calcio y vitamina D, lo que mejora su absorción en el organismo.

En el caso de los productos del mar, algunas opciones como las sardinas y el salmón también aportan cantidades importantes de calcio. Estos alimentos, además, contienen vitamina D, un nutriente clave para la correcta absorción del calcio.

Guía de alimentos ricos en calcio para cuidar la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que la absorción del calcio no depende únicamente de su consumo, sino también de otros factores, como la presencia de vitamina D, la cual puede obtenerse a través de la exposición moderada al sol o mediante alimentos fortificados. Asimismo, evitar el exceso de sodio y cafeína puede favorecer la retención de calcio en el organismo.

Para las personas con intolerancia a la lactosa, planificar una dieta equilibrada que incluya estos alimentos es clave para prevenir deficiencias. En algunos casos, puede ser recomendable consultar a un profesional de la salud para evaluar la necesidad de suplementos.

En conclusión, aunque los lácteos son una fuente tradicional de calcio, no son indispensables. Existen diversas alternativas que, integradas adecuadamente en la dieta diaria, permiten mantener huesos fuertes y una buena salud general sin comprometer el bienestar digestivo.