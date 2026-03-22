México

Cuáles son las mejores fuentes de calcio para las personas con intolerancia a la lactosa

Este mineral es fundamental para distintas funciones del cuerpo, incluyendo la salud de los huesos

Guardar
Opciones saludables para sustituir los
Opciones saludables para sustituir los lácteos en la ingesta de calcio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para las personas con intolerancia a la lactosa, mantener una adecuada ingesta de calcio puede parecer un reto, especialmente porque los lácteos son la fuente más conocida de este mineral. Sin embargo, existen múltiples alternativas que permiten cubrir las necesidades diarias y contribuir al fortalecimiento de los huesos sin necesidad de consumir leche o derivados.

El calcio es un mineral esencial para la salud ósea, ya que ayuda a mantener la densidad de los huesos y previene enfermedades como la osteoporosis. Ante la imposibilidad de digerir la lactosa, es fundamental identificar alimentos ricos en calcio que sean bien tolerados por el organismo.

Entre las opciones más accesibles destacan las verduras de hoja verde, como la espinaca, la acelga y el kale. Estos alimentos contienen cantidades significativas de calcio, además de aportar vitaminas y antioxidantes. Aunque la absorción del calcio vegetal puede ser menor que la de los lácteos, su consumo regular contribuye de manera importante a la ingesta total del mineral.

Huesos fuertes sin leche: alternativas
Huesos fuertes sin leche: alternativas de calcio para intolerantes a la lactosa. Foto: (iStock)

Otra alternativa relevante son las leguminosas, especialmente los garbanzos, las lentejas y los frijoles. Además de ser una buena fuente de calcio, también aportan proteínas y fibra, lo que las convierte en un alimento completo y saludable. Asimismo, los frutos secos y semillas, como las almendras, las semillas de chía y el ajonjolí, destacan por su alto contenido de calcio y grasas saludables.

El tofu, elaborado a partir de soya, es otra excelente opción, particularmente cuando ha sido fortificado con calcio. Este alimento es ampliamente utilizado en dietas vegetarianas y veganas, y puede incorporarse en una gran variedad de platillos. De igual forma, las bebidas vegetales fortificadas, como las de almendra, soya o avena, suelen estar enriquecidas con calcio y vitamina D, lo que mejora su absorción en el organismo.

En el caso de los productos del mar, algunas opciones como las sardinas y el salmón también aportan cantidades importantes de calcio. Estos alimentos, además, contienen vitamina D, un nutriente clave para la correcta absorción del calcio.

Guía de alimentos ricos en
Guía de alimentos ricos en calcio para cuidar la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que la absorción del calcio no depende únicamente de su consumo, sino también de otros factores, como la presencia de vitamina D, la cual puede obtenerse a través de la exposición moderada al sol o mediante alimentos fortificados. Asimismo, evitar el exceso de sodio y cafeína puede favorecer la retención de calcio en el organismo.

Para las personas con intolerancia a la lactosa, planificar una dieta equilibrada que incluya estos alimentos es clave para prevenir deficiencias. En algunos casos, puede ser recomendable consultar a un profesional de la salud para evaluar la necesidad de suplementos.

En conclusión, aunque los lácteos son una fuente tradicional de calcio, no son indispensables. Existen diversas alternativas que, integradas adecuadamente en la dieta diaria, permiten mantener huesos fuertes y una buena salud general sin comprometer el bienestar digestivo.

Temas Relacionados

CalcioHuesosSakudBienestarAlimentosmexico-noticias

Más Noticias

Hallan restos de 2014 en funeraria en Iguala: investigan si hay relación con el caso Ayotzinapa

Autoridades no han confirmado si el hallazgo corresponde a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos

Hallan restos de 2014 en

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 22 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Detienen en CDMX a presunto líder de “Los 300” tras operativos en GAM e Iztapalapa

El operativo, en el que también participó la GN, la SEMAR y la FGJ capitalina, también dejó un aseguramiento de casi 500 kilos de posibles drogas

Detienen en CDMX a presunto

Con un penal de Robert Morales en el tiempo extra, Pumas se impone 1-0 al América en el Olímpico Universitario

Los universitarios vencieron a las Águilas por la mínima, relegándolas y acercándose peligrosamente a los primeros puestos de la tabla general de la Liga MX

Con un penal de Robert

El mexicano Rowdy Téllez firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según reportes

El exjugador de Mariners y Rangers intentaría consolidarse tras una temporada de altibajos en la MLB y un gran Clásico Mundial de Beisbol

El mexicano Rowdy Téllez firmó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hernán Bermúdez Requena insiste en

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

Desde lanzacohetes hasta minas terrestres: acusan en EEUU a un ciudadano búlgaro de proveer armas al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Camila Flamenco lo cuenta todo

Camila Flamenco lo cuenta todo sobre “Tacones Altos”

Flor Vigna destapa supuestas condiciones ocultas de Alana Flores para no bajarse de Supernova Génesis 2026

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

DEPORTES

Con un penal de Robert

Con un penal de Robert Morales en el tiempo extra, Pumas se impone 1-0 al América en el Olímpico Universitario

El mexicano Rowdy Téllez firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según reportes

Keylor Navas es criticado por Marc Crosas tras su renovación con Pumas

Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026

Chivas gana al Monterrey de manera sufrida y sigue líder de la Liga MX