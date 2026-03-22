México

Así es la Utopía Mixiuhca: el nuevo espacio en Ciudad Deportiva con salud, deporte y servicios gratuitos

Agua purificada gratuita, comedor popular, temazcal, mastógrafo, lavandería y hasta clases para que los papás aprendan a cuidarse

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La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina inauguró oficialmente la Utopía Mixiuhca en las inmediaciones de Ciudad Deportiva, acompañada por Ceci Vadillo, Paulo Emilio García González y Diana Sánchez Barrios, entre otras personalidades.

La ceremonia estuvo marcada por el color: jóvenes disfrazados de mariposas dieron la bienvenida a los asistentes, mientras que el auditorio fue inaugurado con una presentación de ballet.

Sin embargo, la apertura no llegó sin cuestionamientos. Antes incluso de abrir sus puertas, el proyecto ya acumulaba señalamientos de vecinos de la colonia Jardín Balbuena y zonas aledañas: tala de árboles, falta de consulta ciudadana y ausencia de un plan de movilidad para una zona que ya enfrenta saturación vehicular.

“No estamos en contra de que haya espacios para la comunidad, pero sí de cómo se hizo”, expresó una residente local. Otros cuestionaron los costos definitivos de la obra, que no han sido desglosados públicamente con claridad.

Agua, comida y servicios básicos: el corazón social del espacio

Uno de los servicios más celebrados del día fue la presentación del programa Agua Bienestar, una máquina purificadora donde cualquier persona puede llevar sus garrafones y llenarlos de forma completamente gratuita. Una solución directa a una necesidad cotidiana que golpea especialmente a las familias de menores recursos.

En la misma línea, el comedor popular ofrece comida nutritiva y subsidiada por tan solo 11 pesos, con la posibilidad de llevar recipientes propios para alimentar a toda la familia. “Se trata de que la comida, que prácticamente todos los días lleva su tiempo de compra y preparación, hoy se ahorre ese tiempo, sobre todo a las mujeres, que generalmente son quienes cocinan en casa”, destacó Brugada durante el recorrido.

A esto se suma una lavandería popular gratuita —bautizada Lavamos Hacer— con cinco lavadoras disponibles para toda la comunidad, y una segunda tortillería de maíz nativo, cuyo grano proviene de San Miguel Topilejo, como parte del compromiso con la producción local y la soberanía alimentaria.

El comedor popular ofrece comida
El comedor popular ofrece comida nutritiva y subsidiada por tan solo 11 pesos, con la posibilidad de llevar recipientes propios para alimentar a toda la familia.

Deporte, rehabilitación y salud para todas las edades

La Utopía Mixiuhca cuenta con una infraestructura deportiva de primer nivel: canchas de voleibol de arena, tenis, squash, petanca, mini golf con campo de 18 hoyos diseñado a escala real, circuito de ciclismo, circuito de Formula 1 y una alberca de 25 metros donde ya se vislumbran los futuros deportistas que representarán a la ciudad en competencias acuáticas.

Para quienes necesitan atención médica especializada, la Casa de Salud integra un laboratorio clínico con toma de muestras para análisis de glucosa, colesterol y otros seis parámetros, además de un mastógrafo con capacidad para realizar 40 estudios diarios y atención ginecológica enfocada en detección y prevención. La zona de fisioterapia y rehabilitación física recibe a pacientes con diagnóstico previo para acompañar su recuperación.

Cuidados, identidad y medicina tradicional: lo que hace diferente a esta Utopía

Quizás el sello más distintivo de Mixiuhca es su apuesta por resignificar los cuidados. El espacio incluye un área dedicada a que los hombres aprendan a cuidar: desde bañar a un bebé hasta hacer trenzas, cocinar o cargar a sus hijos. “Nadie nace aprendiendo a cuidar. Quienes aprendemos más rápido somos las mujeres, pero queremos que los hombres se den cuenta de lo encantador que es cuidar”, subrayó la jefa de Gobierno.

Los hombres tendrán la oportunidad
Los hombres tendrán la oportunidad de integrarse activamente al sistema de cuidados, con espacios diseñados para fomentar su participación y corresponsabilidad.

El recinto también alberga una Casa del Adulto Mayor con talleres de manualidades, espacio de convivencia, consultorio médico con geriatra y psicólogo, además de un temazcal operado con medicina tradicional, donde danzantes acompañaron la inauguración como símbolo de conexión con la tierra y la herencia ancestral.

Para la comunidad LGBTTTQI+ hay un espacio propio con memoria histórica fotográfica de la diversidad, y para las mujeres y niños, servicio de estética y tinte, talleres, biblioteca y juegos infantiles.

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