México

Amazon quería a Omar Chaparro o Adal Ramones en ‘La Oficina’, pero quedaron descartados por ésta contundente razón

Gaz Alazraki explicó a detalle los motivos por los que ambos fichajes no habrían sido lo mejor para la serie

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(Instagram)
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La serie La oficina, adaptación mexicana de The Office para Amazon Prime Video, desató expectativas desde su anuncio. Su director y productor, Gaz Alazraki, reveló que la plataforma buscaba figuras como Adal Ramones y Omar Chaparro para encabezar el reparto, pero la producción optó por un camino distinto.

La presión de Amazon por fichar a estrellas y la respuesta del director

En una entrevista que circula en TikTok, Gaz Alazraki compartió detalles sobre el proceso de selección del elenco para La oficina.

Según el cineasta, la primera inquietud de la plataforma fue saber quién interpretaría al jefe.

“Primera pregunta que hacían es: ‘¿Quién va a ser el jefe?’ Y les dije: ‘No sé’”, relató el director. La conversación escaló cuando Amazon sugirió nombres como Adal Ramones y Omar Chaparro para liderar la serie.

Adal Ramones será el conductor
Adal Ramones será el conductor principal del reality. (@adalramones, Instagram)

Alazraki rechazó la propuesta argumentando dos razones clave:

“Si queremos grabar varias temporadas, necesitamos gente que no esté ocupada en la segunda temporada. Pero dos, todas estas series han lanzado a talento desconocido. ¿Por qué queremos hacer algo diferente?”.

De acuerdo con el testimonio del director, la apuesta por figuras mediáticas contradecía el espíritu de The Office, que en sus versiones británica y estadounidense lanzó a actores que en ese momento no eran ampliamente reconocidos.

El valor de los actores no conocidos y la autenticidad del formato

En entrevista con Jessie Cervantes, Gaz Alazraki profundizó en los motivos detrás de la decisión de evitar rostros famosos en el elenco.

(Amazon)
(Amazon)

“Lo primero es que si te das cuenta, la versión británica y la estadounidense empezaron con actores no conocidos”, explicó el director.

Agregó que la ilusión del falso documental se rompe si el espectador identifica a una celebridad: “Si de repente tú te encuentras a Luis Gerardo Méndez entrando a una oficina, se rompe la ilusión del documental”.

El director insistió en que la fuerza de la serie radica en su formato y no en los nombres de sus actores.

“Aquí el empaque es La oficina. O sea, ya esa marca le gana a cualquier nombre de un actor”, afirmó.

Alazraki también señaló que parte del público expresó su preferencia por mantener el anonimato del elenco: “Mucha gente decía: ‘No vayan a poner a Omar Chaparro, no vayan a poner a Derbez, no vayan a poner a...’. Porque la gente creo que subconscientemente lo que querían era tratar de preservar este anonimato del actor”.

La producción apostó por mantener el realismo y la autenticidad que caracterizan a The Office, confiando en que la marca y el formato serían suficientes para captar la atención de la audiencia.

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