¿Quieres cocinar con camarón o pulpo? Estos son los precios en temporada de Cuaresma, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios mínimos y máximos del camarón y el pulpo, dos de los ingredientes más utilizados en la cocina mexicana para preparar platillos como cocteles, al ajillo o a la diabla.
El monitoreo corresponde al periodo del 9 al 13 de marzo y se realizó mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios, con el objetivo de orientar a las personas consumidoras sobre las variaciones en el mercado durante la temporada de Cuaresma.
Además, el organismo pone a disposición el sitio Platillo Sabio, donde se pueden consultar diversas recetas como tostadas de camarón a la vinagreta, pozole rojo de camarón, rollos de pescado con relleno de camarón, espagueti con almejas y camarón, o chiles rellenos de quelite con camarón.
Pulpo
El pulpo es una proteína magra, baja en grasas y calorías, y rica en vitaminas B3 y B12, además de minerales como potasio, yodo, selenio, calcio, sodio y fósforo. Su versatilidad permite prepararlo a las brasas, al ajillo, en cocteles o en ceviche, aunque requiere técnicas específicas para evitar una textura dura.
Precios del pulpo entero congelado:
- Precio más bajo:
- $180.00 pesos por kilo en Pescadería Gambero, en Mérida, Yucatán
- $200.00 pesos por kilo en el Mercado Lucas de Gálvez, en Mérida
- $220.00 pesos por kilo en el Mercado del Mar Zapopan y la Central de Abasto, en Guadalajara, Jalisco
- Precio más alto:
- $430.00 pesos por kilo en El Marlín Plus Pescadería y Mariscos, en Zacatecas, Zacatecas
- $400.00 pesos por kilo en el Mercado República, en San Luis Potosí, San Luis Potosí
- $399.00 pesos por kilo en tiendas Soriana de Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Campeche, Campeche; Cancún, Quintana Roo, y Chihuahua, Chihuahua
- Precio promedio:
- $328.21 pesos por kilo
Camarón
El camarón es un ingrediente fundamental en la gastronomía mexicana por su uso en caldos, ceviches, aguachiles y diversas preparaciones. Es bajo en calorías y grasas, alto en proteínas y rico en minerales como selenio, hierro, zinc y fósforo, así como en vitaminas B12 y D.
Camarón mediano sin cabeza:
- Precio más bajo:
- $160.00 pesos por kilo en pescaderías Los Ángeles y La Ballenita
- $180.00 pesos por kilo en pescaderías Hermanos Luna, Mary sucursal Zapopan y Guasaveña
- $182.00 pesos por kilo en la pescadería El Rey del Mar
- (todas en Guadalajara, Jalisco)
- Precio más alto:
- $409.00 pesos por kilo en tiendas La Comer de Tlalnepantla, Huixquilucan y Naucalpan, en el Estado de México, así como en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, en Ciudad de México
- Precio promedio:
- $272.06 pesos por kilo
Camarón coctelero congelado:
- Precio más bajo:
- $139.00 pesos por kilo en tiendas Chedraui de Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza, en Ciudad de México
- $140.00 pesos por kilo en Pescadería Las Truchas y Mercado Independencia, en Morelia, Michoacán
- Precio más alto:
- $300.00 pesos por kilo en el Mercado Emilio Sánchez Piedras y Pescadería La Jaiba, en Tlaxcala, Tlaxcala
- $299.00 pesos por kilo en Hipermercado Soriana de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en Ciudad de México
- Precio promedio:
- $199.03 pesos por kilo
La Profeco recomienda comparar precios antes de comprar, revisar la frescura del producto y aprovechar herramientas digitales para tomar mejores decisiones de consumo.
Durante la Cuaresma, los precios de los mariscos pueden variar considerablemente por la alta demanda, por lo que planificar las compras puede representar un ahorro significativo.