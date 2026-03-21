México

¿Buscas estabilidad económica? Profeco da consejos clave para mujeres

Existe una necesidad de impulsar estrategias que permita a la población femenina acceder a servicios financieros formales y asegurar el control sobre sus ingresos

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Estabilidad económica en mujeres. (Imagen
Estabilidad económica en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publicaron diversas recomendaciones orientadas a fortalecer la independencia económica de las mexicanas.

Ambas instituciones destacaron la importancia de la inclusión financiera, el acceso a créditos formales y el desarrollo de hábitos de ahorro estructurado para mejorar la autonomía económica de todas las mujeres del país.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 29 por ciento de los hogares del país tiene como jefa de familia a una mujer. Sin embargo, aunque el 58.6 por ciento de ellas participa en esquemas de ahorro formal, todavía se observa una brecha frente a los hombres, quienes alcanzan el 68% en este rubro.

Las cifras, difundidas por la organismo, reflejan la necesidad de impulsar estrategias que permita a la población femenina acceder a servicios financieros formales y asegurar el control sobre sus ingresos.

Asimismo, la Comisión Nacional advierte que, en condiciones donde las mujeres carecen de control sobre el flujo económico del hogar, suele observarse la postergación de decisiones trascendentes o la aceptación de condiciones desfavorables por miedo a perder estabilidad económica. Esta situación puede derivar en una dependencia financiera que vulnera la toma de decisiones fundamentales.

Finanzas para mujeres. (Imagen Ilustrativa
Finanzas para mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden las mujeres mejorar su economía personal?

Ante este panorama, se recomienda fortalecer los ingresos a través de un empleo, el desarrollo de un negocio, actividades de emprendimiento o labores complementarias que permitan generar un flujo constante de recursos.

Contar con una cuenta de ahorro propia es uno de los pasos sugeridos, ya que posibilita separar el gasto cotidiano del capital destinado al ahorro, así como recibir pagos o transferencias de manera autónoma.

Las instituciones señalan que la constancia de guardar dinero, aunque sea con cantidades pequeñas, facilita la construcción de un respaldo para situaciones de emergencia, periodos de desempleo, inversión educativa o la creación de un fondo para la vejez.

Además, subrayan la importancia de conocer el funcionamiento de los créditos y préstamos, recomendando evaluar cuidadosamente los plazos, montos y condiciones, ya que representan un compromiso financiero.

La Condusef pone a disposición de las usuarias herramientas como Revisa, Compara y Decide, así como el Proyecto Minerva, diseñadas para guiar de manera clara y segura en la toma de decisiones relacionadas con productos y servicios económicos para las mujeres, que sirvan para mejorar sus finanzas.

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