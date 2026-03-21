Pensión para Personas con Discapacidad 2026: estas son las fechas para el registro, requisitos y calendario completo

El Gobierno de México anunció un nuevo periodo de inscripción y recibir apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales

El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, uno de los programas sociales prioritarios que busca mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Este programa otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Su objetivo es contribuir al ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad permanente, así como reducir las brechas de desigualdad social.

Uno de los aspectos más relevantes es que esta pensión ya cuenta con rango constitucional, lo que obliga a las autoridades federales y estatales a garantizar su implementación.

Actualmente, 24 entidades del país han firmado convenios de universalidad, lo que permite que el apoyo se otorgue a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad. A partir de los 65 años, los beneficiarios pasan automáticamente al programa de Pensión para Personas Adultas Mayores.

En contraste, en ocho estados —Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro— el apoyo está dirigido principalmente a personas de 0 a 29 años, aunque se amplía hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

Personas acuden a módulos del Bienestar para realizar su inscripción a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026, cuyo registro se lleva a cabo del 23 al 29 de marzo con apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales

Fechas de registro y calendario por apellido

El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo de 2026 en todo el país, mediante atención directa en los Módulos de Bienestar.

De acuerdo con la información oficial, el trámite podrá realizarse en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo, y las ubicaciones de los módulos pueden consultarse a través del portal de la Secretaría de Bienestar.

Para facilitar el proceso, las autoridades implementaron un calendario de atención basado en la letra inicial del primer apellido de las personas solicitantes:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: atención para todas las letras

Las autoridades recomiendan acudir el día correspondiente para evitar aglomeraciones, aunque durante el fin de semana se atenderá a cualquier persona interesada.

Requisitos para registrarse a la Pensión para Discapacidad 2026

Las personas que deseen incorporarse a este programa deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono o predial)

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Personas acuden a módulos del Bienestar para realizar su inscripción a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026, cuyo registro se lleva a cabo del 23 al 29 de marzo con apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales

En caso de que la persona interesada no pueda acudir personalmente al módulo, tiene la posibilidad de designar a una persona auxiliar, quien podrá realizar el trámite en su representación.

Este nuevo periodo de registro representa una oportunidad clave para que más personas accedan a un apoyo económico que busca garantizar condiciones de mayor bienestar e inclusión social.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con los requisitos y acudir en las fechas establecidas para asegurar el proceso de incorporación sin contratiempos.