México

Becas del Bienestar 2026: fecha en que arrancará el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la encargada de difundir el calendario oficial de depósitos cada bimestre

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Ya hay una fecha estimada
Ya hay una fecha estimada para el pago de las Pensiones del Bienestar 2026. Foto: X@apoyosbienestar.

Estudiantes de escuelas públicas de todo el país ya se encuentran esperando el siguiente pago de las Pensiones del Bienestar 2026.

Las Pensiones del Bienestar son distintos programas sociales que otorga el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Alumnas y alumnos de secundaria. bachillerato, preparatoria o alguna institución de educación media superior y de licenciatura, universidad y superior son beneficiarios de estos programas sociales federales.

Ya se tiene estimada una fecha de cuándo arrancará el siguiente periodo de pagos de las Becas del Bienestar de todos estos programas sociales.

La entrega de plásticos de las beneficiarias y beneficiarios ya está en marcha; las sedes y fechas se asignan directamente en los planteles. Crédito: X/@abecasbenito

Fecha en que arrancará el siguiente periodo de pagos de las Becas del Bienestar 2026

De acuerdo a lo difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la fecha en que arrancará el siguiente periodo de pagos de las Becas del Bienestar 2026 será en el mes de abril.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el día exacto; serán las propias dependencias federales las que den a conocer el calendario de pagos correspondiente, que abarcará los meses de marzo y abril.

Sin embargo, todo parece indicar que los depósitos de las Becas del Bienestar 2026 arrancarán después de Semana Santa y cuando los estudiantes vuelven a sus respectivas aulas educativas tras el periodo vacacional.

En las tarjetas del Banco
En las tarjetas del Banco del Bienestar se realizará el pago de las Becas del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto, la fecha estimada de arranque será el lunes 13 de abril o podría ser antes. Ante esto, solamente hay que estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Julio León, titular de esta institución federal, da a conocer a través de sus redes sociales oficiales el calendario oficial de pagos de las Becas del Bienestar.

Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar de cada estudiante.

Pago doble de las Becas del Bienestar

Durante abril de 2026, dos de las Becas del Bienestar realizarán un pago doble a sus beneficiarios en toda la República Mexicana.

Se trata de la Beca Benito Juárez (alumnas y alumnos de nivel medio superior) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (alumnas y alumnos de nivel superior).

El depósito cubrirá los meses de enero-febrero y marzo-abril debido a que en el primer bimestre de este 2026, los beneficiarios de estos dos programas sociales no recibieron un pago debido a que se encontraban en proceso de incorporación y registro.

En tanto, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago respectivo, ya que en el mes de febrero sí hubo dispersión.

Beca Benito Juárez y Jóvenes
Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán un pago doble en abril 2026. Foto: Gobierno de México.

Recomendaciones antes del pago de las Becas del Bienestar en abril 2026

  • Verificar el saldo en la app o sucursal bancaria correspondiente.
  • No entregar información personal por teléfono o redes sociales.
  • Denunciar cualquier anomalía en los pagos ante las instancias oficiales.

El objetivo es garantizar la seguridad y el uso adecuado del apoyo económico.

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