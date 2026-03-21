Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Mónica Zambada es hija del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada. (Jesús Avilés/Infobae)

Mónica Zambada Niebla, hija del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, continúa en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero, además de que sigue vigente su alerta y sus sanciones económicas.

Sobre el tema habló el periodista Carlos Loret de Mola el pasado viernes en su espacio noticioso en el medio Latinus, donde señaló que “sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero, sigue vigente su alerta y siguen vigentes sus sanciones económicas, se le sigue señalando como una de las operadoras financieras de la facción del Los Mayos del Cártel de Sinaloa”.

Incluso, mostró que se podía entrar a la página oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y revisar la lista de sanciones, donde al buscar el nombre de Mónica del Rosario Zambada Niebla, quien es la hija del capo del narcotráfico, de inmediato aparece el registro donde se le señala como integrante de la cúpula financiera del cártel.

“Las empresas de Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios con ella o con sus empresas, y se continúa con el rastreo de sus cuentas bancarias para congelarlas; al final del documento dice que esta información está actualizada al 20 de marzo del 2026″, concluyó el periodista.

Detención y liberación de la hija de El Mayo Zambada

Cabe destacar que el pasado jueves se llevaron a cabo una serie de operativos en diversas partes del estado de Sinaloa, y en uno de ellos fue retenida la hija de El Mayo Zambada, Mónica del Rosario Zambada Niebla.

Loret de Mola habló sobre el tema en su programa noticioso. (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

Sin embargo, al no contar con órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, fue liberada casi de inmediato.

Al principio corrió el rumor, e incluso Infobae México consultó a la Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencias que negaron el hecho. Sin embargo, poco después lanzaron un comunicado en el que expusieron que sí se había retenido a la hija de El Mayo Zambada, y posteriormente, se había liberado.

El pasado viernes, durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la retención momentánea de la mujer.

El funcionario dijo que Zambada Niebla había sido retenida con una menor de edad.

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial, aquí en México o en Estados Unidos, no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, dijo Harfuch.

Harfuch dijo que la hija de El Mayo no cuenta con órdenes de aprehensión ni en México ni en EEUU. (Presidencia)

Señaló que ese día se habían llevado a cabo varias acciones operativas en Sinaloa, y en la que había sido detenida la hija de El Mayo había ocurrido en la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

“En acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ”N", esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos“, señaló.

Además, en un enfrentamiento con presuntos integrantes de la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, murieron 11 presuntos delincuentes.