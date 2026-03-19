Deuda de EEUU supera los USD 39 billones y golpea a familias hispanas con tasas más altas y crédito limitado

El pago anual de intereses federales excede el billón de dólares, ubicándose entre las principales partidas del presupuesto público estadounidense (REUTERS)

El incremento del costo de intereses, el impacto sobre las familias hispanas y la proyección de la deuda nacional hacia USD 40 billones redefinen el escenario fiscal de Estados Unidos tras la confirmación oficial, este jueves 19 de marzo de 2026, de que el pasivo federal superó los USD 39 billones.

El hito, anunciado por el Departamento del Tesoro, introduce una presión adicional sobre el costo de vida y restringe el margen de acción para políticas económicas expansivas en el corto plazo.

El crecimiento acelerado de la deuda nacional obedece a una combinación de gasto público sostenido, el aumento de las tasas de interés y la insuficiencia en la recaudación fiscal.

El Departamento del Tesoro informó, según la agencia de noticias estadounidense Associated Press, que esta situación afecta de forma directa a la economía doméstica: los productos financieros resultan más costosos, la inflación se mantiene y aumentan los riesgos de ajustes fiscales que podrían impactar impuestos o servicios esenciales a lo largo de 2026.

Estados Unidos enfrenta una deuda nacional que supera los USD 39 billones, un récord histórico que incrementa los pagos de intereses y reduce los recursos para otras áreas, restringiendo las opciones de política económica en un contexto de inflación y tasas altas.

Pagos de intereses federales superan los USD 1 billón anuales

El último informe oficial indica que los pagos de intereses del gobierno federal ya exceden el billón de dólares al año, convirtiéndose en uno de los principales rubros del presupuesto nacional.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés) advirtió que “los intereses pronto podrían convertirse en la mayor partida del gasto federal”, por encima de programas como seguridad social o defensa.

Una porción cada vez mayor de los ingresos fiscales se destina exclusivamente al servicio de la deuda, limitando la inversión en áreas clave como salud, educación o infraestructura.

Desde la pandemia de COVID-19, la deuda nacional pasó de USD 33 billones en septiembre de 2023 a USD 34 billones en enero de 2024, y de ahí a USD 35 billones en solo seis meses, con un ritmo que se aceleró en los últimos dos años por el mayor costo del crédito y el gasto en defensa y energía.

Analistas consultados por la agencia de noticias estadounidense Associated Press destacan que los pagos de intereses están creciendo a un ritmo superior al de otros componentes del gasto federal. Esta tendencia demuestra que la deuda nacional avanza más rápido de lo proyectado por las agencias económicas hace una década, comprometiendo la flexibilidad presupuestaria y la estabilidad macroeconómica.

Endeudamiento creciente y restricciones a la política económica

El incremento de la deuda nacional restringe la capacidad del gobierno para invertir en salud, educación e infraestructura clave (REUTERS/Kevin Lamarque/)

El aumento sostenido de la deuda obliga al gobierno estadounidense a emitir nuevos bonos para cubrir obligaciones corrientes, ya que los ingresos públicos no acompañan el ritmo del gasto.

El CRFB sostiene que el encarecimiento del crédito —con tasas de interés más altas— multiplica el costo de la deuda: el gobierno, al demandar más financiamiento en el mercado, eleva la competencia por recursos, lo que repercute en consumidores y empresas a través de tasas más elevadas.

Las proyecciones de diversos organismos económicos, recogidas por la agencia de noticias estadounidense Associated Press, anticipan que la deuda federal podría superar los USD 40 billones entre agosto y noviembre de 2026 si se mantiene la tendencia actual.

El Departamento del Tesoro advierte que el margen para implementar políticas de estímulo fiscal es cada vez más reducido. Además, la elevada deuda limita la capacidad de la Reserva Federal para reducir tasas de interés, y aumenta la probabilidad de ajustes impositivos o recortes en el gasto público.

La secuencia de incrementos —de USD 34 a 39 billones en menos de dos años— ilustra la rapidez del deterioro fiscal. La persistencia de conflictos internacionales y la incertidumbre global continúan presionando el presupuesto, sobre todo en defensa y energía.

Impacto en el costo de vida y acceso al crédito

La comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta mayor vulnerabilidad ante el endeudamiento y el encarecimiento del crédito para consumo y vivienda (REUTERS/Al Drago)

El nivel actual de deuda nacional repercute directamente en el costo de vida de la población estadounidense.

El elevado endeudamiento sostiene tasas de interés altas en productos financieros clave: el APR de las tarjetas de crédito supera el 20 %, según el último reporte de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, y los préstamos para automóviles, hipotecas y créditos personales presentan condiciones cada vez más onerosas.

Esta dinámica complica el acceso al crédito y aumenta las cargas financieras de los hogares. La inflación se mantiene en niveles elevados debido a la limitada capacidad de la Reserva Federal para intervenir con estímulos monetarios.

Economistas consultados advierten que un mayor nivel de deuda restringe las herramientas de política económica a disposición del gobierno, incrementando la vulnerabilidad de la población ante eventuales crisis.

El efecto de esta situación afecta especialmente a los hogares de menores ingresos y a las familias hispanas, quienes dependen en mayor medida del crédito para consumo y vivienda.

La comunidad hispana enfrenta un mayor riesgo de exposición al endeudamiento y al empleo precario, dada su presencia en sectores laborales sensibles a la desaceleración provocada por el ajuste fiscal.

Familias hispanas: mayor vulnerabilidad ante el endeudamiento récord

La estructura del mercado laboral y las condiciones de acceso al crédito implican que las familias hispanas sean particularmente susceptibles a los efectos de la deuda nacional.

Según el análisis de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, este grupo depende en mayor proporción de líneas de crédito para financiar necesidades básicas y vivienda, y tiende a ocupar empleos en sectores expuestos a recortes o despidos ante una restricción fiscal.

Como resultado, las familias hispanas enfrentan un doble desafío: mayor costo para satisfacer necesidades esenciales y menor acceso a crédito en condiciones favorables, sumado a una mayor probabilidad de desempleo en sectores clave.

El crecimiento sostenido de la deuda nacional reduce las oportunidades de ahorro y expone a estos hogares a la volatilidad de las tasas de interés y a la incertidumbre laboral.

Perspectivas y desafíos para la política fiscal

Las proyecciones económicas anticipan que la deuda federal de Estados Unidos podría rebasar los USD 40 billones antes de cerrar 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

El cuadro planteado por el Departamento del Tesoro y analistas económicos indica que, sin revertir la tendencia, el endeudamiento federal continuará restando margen de maniobra frente a crisis o emergencias.

El saldo de la deuda plantea la posibilidad de aumentos impositivos, recortes en beneficios sociales y una menor capacidad de reacción ante eventos imprevistos.

Frente a este panorama, expertos recomiendan a los consumidores reducir su nivel de endeudamiento, evitar nuevas contrataciones de crédito con tasas altas y priorizar el ahorro como estrategias para afrontar un entorno financiero cada vez más restrictivo.

La marca de los USD 39 billones, registrada oficialmente en marzo de 2026 y difundida por la agencia de noticias estadounidense Associated Press, representa el límite de las políticas públicas, la presión sobre las prioridades del Estado y el impacto en la vida cotidiana y el futuro económico de millones de estadounidenses.