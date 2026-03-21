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México se convierte en potencia mundial en antivenenos: UNAM revela avances clave contra venenos animales

En el país se registran cerca de cuatro mil envenenamientos y un promedio de 34 muertes anuales por mordedura de serpiente

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Veneno de serpiente. (Imagen Ilustrativa
Veneno de serpiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace aproximadamente una década el conocimiento sobre los venenos era limitado, pero los avances recientes han permitido una mejor caracterización de estas sustancias, posicionando a México como uno de los principales productores de antivenenos a nivel mundial.

Así lo afirma Edgar Enrique Neri Castro, investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien destaca que esta evolución científica ha facilitado la comprensión de los cuadros clínicos observados en hospitales y la evaluación de la eficacia de los antídotos para neutralizar los efectos de los agentes tóxicos.

El académico integra el equipo liderado por Alejandro Alagón, responsable del proyecto “Venenos y antivenenos 30-30-45”, el cual impulsa la difusión de conocimientos generados en la institución educativa, dirigido a médicos, paramédicos, personal de protección civil y bomberos de todo el país.

Descubrimientos de las investigaciones antiveneno

Uno de los hallazgos más relevantes es la identificación de un componente neurotóxico en varias especies de víboras mexicanas, algo que anteriormente solo se había reportado en especies de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Hasta el momento, se han detectado al menos 14 especies con este componente, lo que representa un cambio importante en el enfoque médico para tratar mordeduras.

El investigador subraya que algunos venenos de víboras no solo provocan daños locales en el sitio de la lesión, sino que también pueden generar efectos neurotóxicos.

Actualmente, en México están disponibles antivenenos como Antivipmyn y, más recientemente, Inoserp, aprobado por COFEPRIS. Ambos han demostrado eficacia contra las 74 especies de serpientes presentes en el país.

Veneno de serpiente. (@LEY DEL
Veneno de serpiente. (@LEY DEL MÁS FUERTE/Captura de pantalla)

Efecto de la Bothrops asper, también llamada “nauyaca”

Respecto a la Bothrops asper, conocida como nauyaca, Neri Castro advierte sobre la rapidez del efecto de su veneno, lo que complica el tratamiento incluso si el antídoto se administra oportunamente, especialmente en pacientes con problemas renales. Solo el 20% de las serpientes venenosas en México representa un riesgo real para las personas, y los encuentros suelen ocurrir durante labores en el campo, especialmente cuando se manipulan piedras.

Dentro del país se registran cerca de cuatro mil envenenamientos y un promedio de 34 muertes anuales por mordedura de serpiente. En cuanto a los alacranes, el país ocupa el primer lugar mundial en incidentes por picaduras, con alrededor de 300 mil casos al año, aunque solo algunos tipos del norte y centro representan un riesgo médico. De 42 especies del género Centruroides identificadas, 22 poseen toxicidad hacia mamíferos.

En el caso de arañas, se reportan entre dos mil y cuatro mil mordeduras anuales, principalmente de los géneros viuda negra (Latrodectus) y violinista (Loxosceles). Por otro lado, las picaduras de abeja provocan entre 80 y 90 muertes anuales, superando las cifras de alacranes y serpientes.

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