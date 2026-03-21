México

¿Cómo desinfectar tu cepillo de dientes? La UNAM explica el método correcto para evitar bacterias

La vida útil de este utensilio dental varía de uno a tres meses

Guardar
Limpieza de cepillo de dientes.
Limpieza de cepillo de dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillo dental, por estar en contacto directo con la boca, puede convertirse en un foco importante de cultivo de bacterias, de acuerdo con Alejandra Gómez Carlos, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FES Zaragoza,

La especialista señala que aunque estos productos llegan estériles al consumidor, desde el primer uso se contaminan con gérmenes que habitan en la cavidad oral, enfermedades dentales e incluso con microorganismos presentes en el ambiente, como las heces, si el utensilio se guarda en el baño.

Para enfrentar este riesgo, la académica recomienda varios biocidas que pueden emplearse para desinfectar el cepillo dental:

  • Clorhexidina: Comienza su acción en 15 a 30 segundos y tiene efecto residual de seis horas.
  • Hipoclorito: Su eficacia es inmediata al contacto, pero se inactiva en presencia de restos de comida y puede causar quemaduras si no se enjuaga bien.
  • Tabletas limpiadoras dentales: Alternativa optima para mantener la higiene del cepillo.
  • Enjuague bucal: Actúa en un minuto y posee un alto poder antibacteriano.
  • Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada): Su efecto es inmediato, pero no deja residuo protector y debe emplearse con precaución para evitar daños.
  • Microbicida: Sustancia usada para frutas y verduras, contiene iodo o cloro y también resulta útil para los cepillos dentales.

La docente también recomienda secar correctamente el artículo, sin dañar las fibras. Para esto, sugiere envolverlo en una toalla y girarlo lentamente. Además, el agua utilizada en todo el proceso debe ser potable para evitar nueva contaminación.

El método de desinfección debe ser individual, el recipiente donde se guarda el utensilio dental no es conveniente que se comparta con otros miembros de la familia.

Limpieza de cepillo de dientes.
Limpieza de cepillo de dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento no aplica a los cepillos interdentales, que solo se usan entre dos y cuatro veces, aunque sí es útil para los de prótesis. Mientras para los cepillos eléctricos, la sugerencia es cambiar el cabezal cada dos meses y desinfectar el mango con un paño humedecido en agua y cloro, aplicando las mismas técnicas de limpieza que en los cepillos tradicionales.

La vida útil de un cepillo dental varía de uno a tres meses. En casos de gingivitis, el uso no debe superar un mes. Si existe una buena higiene bucal, puede durar hasta tres meses.

Recomendaciones principales

  • Secar el cepillo cuidadosamente, sin dañar las fibras.
  • Utilizar agua potable durante el proceso de limpieza.
  • Desinfectar cada cepillo de forma individual.
  • Evitar compartir recipientes entre cepillos de distintos usuarios.
  • Cambiar el cabezal de cepillos eléctricos cada dos meses y limpiar el mango regularmente.
  • Reemplazar el cepillo dental según la salud bucal, entre uno y tres meses.

Mantener limpio el cepillo de dientes no es un detalle menor, sino una medida básica de salud que puede prevenir infecciones y problemas bucales a largo plazo.

Temas Relacionados

UNAMcepillo de dienteslimpiezahigiene dentalhigiene bucalmexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de marzo: cortes a la vialidad en Paseo de la Reforma por evento deportivo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Temblor en México hoy sábado 21 de marzo: se registra dos sismos en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy sábado

T-MEC 2026: alta probabilidad de continuidad pese a tensiones políticas, advierte experto

T-MEC 2026: alta probabilidad

Cateos en CDMX: autoridades aseguran aparatos electrónicos y 8 toneladas de autopartes presuntamente robados

En un cateo llevado a cabo en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX, las autoridades aseguraron cinco camiones llenos de aparatos electrónicos presuntamente robados

Cateos en CDMX: autoridades aseguran

Tarjeta Violeta CDMX 2026: estas son las fechas en que será el nuevo periodo de registro para ser parte del programa social y obtener 15 mil pesos

La alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México dio a conocer todos los detalles para formar parte de este apoyo económico destino a mujeres

Tarjeta Violeta CDMX 2026: estas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

Caen “El Topo” y 15 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla: se les relaciona con extorsión a comerciantes

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

ENTRETENIMIENTO

Cambian de sede el show

Cambian de sede el show de ‘Sonido La Changa’ en Chapultepec; organizadores denuncian discriminación

‘Milagro’ en la caída de José Ángel Bichir, su madre revela el papel de unos cables: “Lo sostuvieron los ángeles”

Un Tal Fredo aclara que su boda no ha ocurrido; evento con Carlos Rivera fue un “Icebreaker”

Murales de BTS aparecen en la CDMX: estas son las ubicaciones para tomarte la foto

Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

DEPORTES

Rodolfo Cota evita compararse con

Rodolfo Cota evita compararse con Keylor Navas previo al Clásico Capitalino: esto fue lo que dijo

México vs Costa Rica: a qué hora y dónde ver a la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026

México vs Puerto Rico: cuándo y dónde ver al tri femenil mayor en la clasificación para el Mundial Brasil 2027

La mexicana Natalia Botello conquista el oro en sable femenino en la NCAA 2026

Jugará en Monterrey: Japón revela el uniforme que vestirá en el Mundial 2026