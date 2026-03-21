¿Cómo desinfectar tu cepillo de dientes? La UNAM explica el método correcto para evitar bacterias

Limpieza de cepillo de dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillo dental, por estar en contacto directo con la boca, puede convertirse en un foco importante de cultivo de bacterias, de acuerdo con Alejandra Gómez Carlos, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FES Zaragoza,

La especialista señala que aunque estos productos llegan estériles al consumidor, desde el primer uso se contaminan con gérmenes que habitan en la cavidad oral, enfermedades dentales e incluso con microorganismos presentes en el ambiente, como las heces, si el utensilio se guarda en el baño.

Para enfrentar este riesgo, la académica recomienda varios biocidas que pueden emplearse para desinfectar el cepillo dental:

Clorhexidina: Comienza su acción en 15 a 30 segundos y tiene efecto residual de seis horas.

Hipoclorito: Su eficacia es inmediata al contacto, pero se inactiva en presencia de restos de comida y puede causar quemaduras si no se enjuaga bien.

Tabletas limpiadoras dentales: Alternativa optima para mantener la higiene del cepillo.

Enjuague bucal: Actúa en un minuto y posee un alto poder antibacteriano.

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada): Su efecto es inmediato, pero no deja residuo protector y debe emplearse con precaución para evitar daños.

Microbicida: Sustancia usada para frutas y verduras, contiene iodo o cloro y también resulta útil para los cepillos dentales.

La docente también recomienda secar correctamente el artículo, sin dañar las fibras. Para esto, sugiere envolverlo en una toalla y girarlo lentamente. Además, el agua utilizada en todo el proceso debe ser potable para evitar nueva contaminación.

El método de desinfección debe ser individual, el recipiente donde se guarda el utensilio dental no es conveniente que se comparta con otros miembros de la familia.

Limpieza de cepillo de dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento no aplica a los cepillos interdentales, que solo se usan entre dos y cuatro veces, aunque sí es útil para los de prótesis. Mientras para los cepillos eléctricos, la sugerencia es cambiar el cabezal cada dos meses y desinfectar el mango con un paño humedecido en agua y cloro, aplicando las mismas técnicas de limpieza que en los cepillos tradicionales.

La vida útil de un cepillo dental varía de uno a tres meses. En casos de gingivitis, el uso no debe superar un mes. Si existe una buena higiene bucal, puede durar hasta tres meses.

Recomendaciones principales

Secar el cepillo cuidadosamente, sin dañar las fibras.

Utilizar agua potable durante el proceso de limpieza.

Desinfectar cada cepillo de forma individual.

Evitar compartir recipientes entre cepillos de distintos usuarios.

Cambiar el cabezal de cepillos eléctricos cada dos meses y limpiar el mango regularmente.

Reemplazar el cepillo dental según la salud bucal, entre uno y tres meses.

Mantener limpio el cepillo de dientes no es un detalle menor, sino una medida básica de salud que puede prevenir infecciones y problemas bucales a largo plazo.