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“No espero que el mundo actúe, actúo yo”: Kenia Os lanza K de Karma, el disco que marca su regreso a la música

La intérprete de “Belladona” deja atrás el brillo superficial para abrir su corazón con letras íntimas y colaboraciones especiales

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Kenia Os exhibe una versión
Kenia Os exhibe una versión más honesta y adulta de sí misma con el lanzamiento de su álbum 'K de Karma', marcando un antes y un después en su carrera musical. (Instagram: @keniaos)

La llegada de K de Karma marca un antes y un después en la carrera de Kenia Os, quien se atreve a exhibir una versión más honesta y adulta de sí misma.

En palabras de la propia artista para N+, este álbum significa un tránsito hacia lo íntimo y lo vulnerable, despojándose de la imagen que la acompañó en etapas anteriores.

El resultado es un relato emocional que conecta con su presente y busca resonar en quienes atraviesan experiencias similares.

Kenia Os experimenta una conexión
Kenia Os experimenta una conexión emocional más profunda con sus seguidores en los shows de la era K de Karma. (Instagram: @keniaos)

Un proceso de transformación artística

El desarrollo de K de Karma no fue inmediato. La cantante confesó que la creación de su nuevo disco tomó casi dos años, tiempo en el que enfrentó el desafío de reinventarse tras el éxito de Pink Aura.

“Estuve trabajando en él un año y medio, casi dos. Fue increíble empezar este proyecto, o sea, como que yo no sabía por dónde ir después de Pink Aura y álbumes tan importantes, yo decía, qué sigue, qué sigue”, compartió.

Durante este proceso, se enfocó en dejar de lado el personaje público y mostrar su esencia real, una decisión que implicó riesgos y aprendizajes.

“Tenía ganas de representar como mi lado más Kenia, no como tan Kenia Os, porque a veces siento que Kenia Os se puede transformar, que peluca, rosa, todo súper bonito y cute y también quería una etapa más sexy, más madura, más conectada con esta etapa más madura”, explicó.

Kenia Os presenta su nueva
Kenia Os presenta su nueva era con "K de Karma", atreviéndose a mostrar una faceta más honesta y madura de su identidad artística en una escenografía dramática. (Instagram: @keniaos)

Lista de canciones de K de Karma

Con K de Karma propone una experiencia donde cada tema aporta un matiz distinto a la historia personal que decidió compartir. La lista oficial de canciones del nuevo álbum K de Karma de Kenia Os incluye 14 temas, entre ellos dos colaboraciones: una con Carla Morrison y otra con Lola Índigo.

El tracklist, confirmado por la propia artista y plataformas musicales, es el siguiente:

  1. Belladona
  2. Slay
  3. Días Tristes (con Carla Morrison)
  4. Una Y Otra Vez
  5. Tarde
  6. Fifty Fifty (con Lola Índigo)
  7. Ruleta Rusa
  8. Breaking News
  9. Tú Y Yo X Siempre
  10. Boys
  11. Love Bombing
  12. Rojo Versace
  13. Boom In Your Face
  14. Problemática

Uno de los sencillos más destacados, “Belladona”, cobra especial protagonismo en el relato. Kenia Os aclaró que este tema “no está dedicado para nadie, solo es ella misma, ella vive en su universo, no está dedicada a nadie”.

La llegada de K de
La llegada de K de Karma marca un antes y un después en la carrera de Kenia Os, quien se atreve a exhibir una versión más honesta y adulta de sí misma. (Instagram: @keniaos)

Conexión emocional y relación con sus seguidores

El lanzamiento de K de Karma no solo revela una nueva etapa artística, sino también un acercamiento distinto a su público. Kenia Os destacó que la vulnerabilidad en el escenario ha adquirido un valor central en sus actuaciones.

“Mi parte favorita de los shows es la parte más vulnerable, es la que más me gusta, con la que más me siento conectada, me encanta ver cómo la gente se vulnera conmigo, se pone a llorar”, describió.

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