México

Stevie Young de AC/DC es hospitalizado: ¿peligran los conciertos de México?

El músico se encontraba ya en Argentina para el primer show en el River Plate

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Stevie Young, guitarrista de AC/DC
Stevie Young, guitarrista de AC/DC (Instagram AC/DC)

El guitarrista rítmico de AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires tras su llegada a la ciudad para los esperados conciertos de la banda en el estadio River Plate.

El músico, de 69 años, se encuentra hospitalizado por precaución, mientras el grupo prepara su regreso después de dieciséis años de ausencia, en el marco del “Power Up Tour”.

A raíz de su estado de salud, Young permanece ingresado en el sanatorio Mater Dei, ubicado en la capital argentina, donde está siendo sometido a una serie completa de estudios médicos.

El entorno de la banda comunicó que Stevie Young “se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”. Un portavoz ratificó a la agencia Reuters que se decidió su internación “por precaución”, destacando que “se le están realizando todas las pruebas necesarias”.

Un grupo de personas frente
Un grupo de personas frente al Sanatorio Mater Dei, donde el guitarrista de AC/DC Stevie Young ha sido hospitalizado, en Buenos Aires, Argentina, 19 de marzo de 2026. REUTERS/Francisco Loureiro

La hospitalización de Stevie Young sucede apenas días antes del primer recital de AC/DC en Buenos Aires, agendado para el 23 de marzo de 2026. La gira, bautizada como “Power Up Tour”, debe reunir a la banda australiana en el estadio de River Plate en tres fechas con localidades agotadas, incluyendo funciones adicionales el viernes 27 y el martes 31 de marzo.

El 7, 11 y 15 de abril de 2026 hay conciertos agendados de AC/DC para la Ciudad de México. Se espera que el músico sea pronto estabilizado y pueda hacer los shows en nuestro país sin ningún contratiempo. Hasta el momento, no hay advertencias sobre la cancelación del tour por México.

¿Aún hay boletos para AC/DC en México?

AC/DC regresa a México con
AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos (Infobae México/ Jesús Aviles)

Para quienes se preguntan si aún es posible asistir al concierto de AC/DC en México, la respuesta es afirmativa: los boletos continúan a la venta, aunque cada vez quedan menos opciones.

Aunque varias zonas ya han agotado sus boletos, aún existe disponibilidad en la Zona GNP, un área que suele atraer a quienes buscan una experiencia más cómoda y una visión privilegiada del escenario.

Quienes prefieren asegurarse un sitio numerado y evitar la incomodidad de posibles obstrucciones en la vista, encuentran en la Zona GNP la opción ideal. Esta sección, ubicada en las gradas más cercanas al escenario, ofrece la ventaja de contar con asientos asignados, lo que garantiza que cada asistente mantenga su lugar durante el espectáculo.

Actualmente, los boletos para el concierto de abril permanecen disponibles únicamente en la Zona GNP. Los interesados todavía pueden adquirir entradas antes de que esta sección también se agote, pues la demanda sigue creciendo a medida que se acerca la fecha del evento.

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