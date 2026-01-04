Entretenimiento

La razón inesperada por la que Angus Young usa el uniforme escolar en los conciertos de AC/DC

La historia de la particular vestimenta va más allá del espectáculo: una mezcla de familia, azar y homenaje al rock dio origen al símbolo que nunca pasa de moda en los escenarios de la banda

El uniforme escolar de Angus
El uniforme escolar de Angus Young en AC/DC refleja una tradición familiar que marcó el estilo visual de la banda de rock (EFE/EPA/FRISO GENTSCH)

El uniforme escolar de Angus Young no fue un gesto improvisado, sino el resultado de influencias familiares y musicales que terminaron moldeando uno de los íconos más perdurables del rock. Lo que comenzó como una elección casi casual se transformó en una marca registrada imposible de separar de AC/DC.

Durante casi cinco décadas, el guitarrista apareció en escena con esa vestimenta, convirtiéndola en un símbolo reconocible al instante. El atuendo dejó de ser un simple recurso escénico para consolidarse como parte esencial del impacto visual y la identidad de la banda ante millones de fanáticos.

Far Out Magazine subraya que el magnetismo del uniforme y su vigencia a lo largo del tiempo explican buena parte de la fascinación que Angus Young sigue generando en la cultura rock.

Un uniforme con raíz familiar

Malcolm y Margaret Young influyeron
Malcolm y Margaret Young influyeron en la elección del uniforme de colegial, convirtiendo la decisión en un sello distintivo familiar (AP)

El origen del uniforme está ligado directamente a la familia de Young. Según Far Out Magazine, Malcolm Young, su hermano mayor y miembro fundador de la banda, propuso que Angus adoptara el uniforme escolar en los inicios del grupo.

Margaret, hermana de ambos, también participó en la decisión, convirtiendo la elección en un gesto familiar. El paso de la ocurrencia a la realidad se debió en parte al azar: Angus subió al escenario con el blazer escolar de su sobrino Sam, ya que su estatura baja permitía que la prenda le quedara adecuada.

La combinación de su rostro juvenil, el cabello rubio y la prenda escolar generó un aire distintivo que, con el tiempo, se transformó en una constante de sus actuaciones. Este detalle familiar terminó por definir un ícono visual en la historia del rock.

Inspiración en Chuck Berry y el rock como escape

Chuck Berry inspiró tanto el
Chuck Berry inspiró tanto el estilo de guitarra de Angus Young como el famoso 'paso del pato', reforzando la herencia del rock clásico

La influencia familiar se suma a una referencia artística directa. Chuck Berry inspiró tanto el estilo de guitarra de Angus como su conocido “paso del pato”; fue un referente escénico y una influencia en el enfoque juvenil de las letras, como el tema “School Days”, que AC/DC llegó a versionar.

Para Young, el rock representaba una forma de escape adolescente, concepto trasladado literalmente a sus actuaciones, donde interpretaba solos vestido de colegial. El uniforme escolar se convirtió en símbolo de irreverencia y juventud.

Esta conexión con Berry consolidó un puente entre el pasado y el presente del rock, reafirmando la vigencia de ciertos símbolos.

Un sello visual para la banda

El uniforme escolar simboliza la
El uniforme escolar simboliza la irreverencia y la juventud en las actuaciones de AC/DC, consolidándose como parte del legado de la banda (EFE/Emilio Naranjo)

Este atuendo, en principio un recurso novedoso, terminó consolidándose como parte esencial del legado visual de la banda y de su atractivo escénico. En los grandes conciertos, los fans esperan ver a Angus Young en shorts, corbata y gorra, reforzando el vínculo emocional con el público.

Far Out Magazine compara este distintivo visual con otros íconos del rock, como la bandana de Keith Richards (The Rolling Stones) o el sombrero de Slash (Guns N’ Roses), y señala que los elementos recurrentes en el escenario ayudan a crear una identidad colectiva que da confianza tanto a los artistas como a los espectadores. Esta identidad contribuye también a la recordación de la banda y a su permanencia en el imaginario cultural.

Evolución y permanencia del uniforme

No obstante, Young no recurrió siempre y exclusivamente a esta imagen. En los primeros años del grupo, probó otros disfraces como Superman, Zorro o incluso un gorila, antes de adoptar el uniforme escolar en exclusiva para los grandes conciertos.

La fidelidad al uniforme escolar
La fidelidad al uniforme escolar permitió que cada show de AC/DC sea reconocido y apreciado globalmente, creando una experiencia única para los fans (DF Entertainment)

En ocasiones puntuales, como entrevistas o promociones, aparece sin la vestimenta de colegial, aunque el uniforme permanece plenamente asociado a los momentos más emblemáticos de AC/DC en vivo.

El atuendo de Angus Young se transformó en su marca registrada y en uno de los principales motivos que mantienen en pie el espectáculo. Con el paso del tiempo y el cambio de modas, el uniforme escolar sigue siendo ese detalle que conecta a la banda con su público, tal como subraya Far Out Magazine.

La fidelidad a este símbolo permitió que cada presentación de AC/DC sea reconocible y única, garantizando una experiencia inconfundible para los fans, generación tras generación.

