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Así dio Sheinbaum el pésame a Eduardo Osuna, director de BBVA, por la muerte de su hijo en Valle de Bravo

La presidenta de México mandó un abrazo al empresario mexicano

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Sheinbaum da el pésame a
Sheinbaum da el pésame a la familia del fallecido Diego Osuna | Presidencia

En el marco de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), en Cancún, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su pésame al empresario Eduardo Osuna por el reciente fallecimiento de Diego Osuna, su hijo de 17 años que murió en un accidente automovilístico en Valle de Bravo.

“Mi cariño y abrazo sincero a Eduardo Osuna y su familia por su pérdida, todos lo lamentamos y desde aquí les mandamos un sincero abrazo a todos”, expresó la mandataria.

¿Qué ocurrió con el hijo de Eduardo Osuna?

CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2023.- Eduardo
CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2023.- Eduardo Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA México, durante el evento de la firma de renovación de Patrocinio entre la LIGA BBVA MX y BBVA. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El accidente vehicular ocurrido el 18 de marzo en la autopista Toluca–Valle de Bravo dejó como saldo la muerte de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, junto a otros dos jóvenes.

La colisión, registrada en el municipio de Villa de Allende, Estado de México, involucró una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión Isuzu blanco, y provocó el cierre total de la circulación.

El impacto también ocasionó lesiones graves a otros tres pasajeros: dos jóvenes de 17 años y uno de 19 años, quienes fueron estabilizados.

Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna fueron identificados como las otras víctimas mortales que viajaban con Osuna Miranda en la misma camioneta.

Diversas figuras públicas, como Marcelo Ebrard, expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Desde la CONCAMIN y el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, manifestaron mensajes de pésame hacia la familia de Eduardo Osuna.

La carrera de Eduardo Osuna Osuna definió el liderazgo financiero de BBVA México

Eduardo Osuna Osuna durante la
Eduardo Osuna Osuna durante la bienvenida a la edición 2023 de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA en el hotel Camino Real

Eduardo Osuna Osuna, nacido en Ciudad de México el 28 de septiembre de 1969, forjó una carrera de más de veinte años dentro de BBVA antes de asumir la dirección general del banco en 2015. Su ascenso culminó el 10 de junio de 2015, fecha en la que fue designado vicepresidente y director general de la entonces BBVA Bancomer, cargo que evolucionó hasta convertirse en la dirección general de BBVA México.

Osuna ingresó al grupo financiero en agosto de 1994, iniciando en el área de Banca Corporativa y concentrando sus primeros años en la recuperación de crédito corporativo y empresarial. Este periodo le permitió adquirir un conocimiento detallado de la estructura operativa de la banca mexicana.

Entre 2006 y 2010, fue director general de Hipotecaria Nacional, la división de BBVA Bancomer dedicada al financiamiento para vivienda. De 2010 a 2012 lideró la Banca Comercial, y desde 2012 hasta su nombramiento como máximo responsable dirigió la Banca de Empresas y Gobierno, área fundamental para la banca corporativa en México.

En términos de formación académica, Osuna es ingeniero mecánico-electricista egresado de la Universidad La Salle. Posteriormente, complementó su preparación con un máster en dirección de empresas (MBA) por el IPADE y una especialización en fusiones y adquisiciones en la Escuela de Negocios de Columbia. Antes de comenzar su trayectoria en BBVA, se desempeñó como ingeniero en telecomunicaciones en empresas del sector privado, como Unilever y Anderson Clayton & Co.

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