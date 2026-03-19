Sheinbaum y el presidente de Alemania destacan la relación comercial: México es el principal socio en AL

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, destacó a México como su principal socio comercial. ( Foto: Presidencia)

Luego de la llegada del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a Cancún, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecieron una conferencia de prensa donde destacaron temas como el comercio, donde el mandatario resalto la buena relación entre ambos países y la confianza de inversión que mantienen, en vísperas de la firma del nuevo tratado en materia con la Unión Europea.

Una relación comercial de “Larga data”

El mandatario europeo comenzó su discurso resaltando a México como el principal socio de Alemania en materia comercial:

“México y Alemania son buenos socios de larga data y quisiera resaltar que no solo es México nuestro socio comercial más importante en América Latina... países como México y Alemania comparten valores e intereses, (entre ellos) su solidaridad”.

Frank-Walter Steinmeier no visitaba el país desde 2022, por lo que resaltó los cambios que ha habido en el ámbito internacional desde entonces, precisando que hoy están sobre la mesa los “cuestionamientos por las fronteras, la integridad territorial, la soberanía y ha vuelto la manera de pensar en hemisferios, en esferas de influencia”.

Rusia y Medio Oriente, conflictos que también fueron abordados

“El principio de la inviolabilidad de las fronteras se pisotea por Rusia todos los días. Con su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha destrozado la arquitectura de seguridad de Europa”, mencionó el presidente de Alemania.

Además, también recordó el reciente conflicto que ha escalado en Oriente Medio, el cual ha tenido repercusiones en el orden mundial y encarecen el precio del petroleo a nivel internacional. Temas en los que el mandatario alemán reconoció la postura de México y su “firme compromiso de su país con el derecho internacional”.

México y Alemania tienen una relación estable

El homologo de Sheinbaum recalcó la crisis que ha generado el aumento de aranceles impuestos por Estados Unidos, de los que México también ha tenido repercusión:

“La actual administración estadounidense no solo tiene demandas duras para con nosotros, sino que también tiene otra visión del mundo”.

Aseguró que ambos países abogan por el orden internacional y un libre comercio basado en reglas, “México es el primer socio comercial de Alemania en América Latina y también un lugar importante para inversión de empresas alemanas”.

Ambos mandatarios destacan el acuerdo comercial europeo

Durante el encuentro en Cancún, ambos mandatarios subrayaron la relevancia estratégica del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

Steinmeier destacó que en un entorno internacional donde el libre comercio enfrenta desafíos, resulta fundamental reafirmar la confianza y profundizar la cooperación, especialmente en áreas como la ciencia, la tecnología y la educación, con cientos de acuerdos universitarios vigentes y una presencia creciente de estudiantes mexicanos en Alemania.

Sheinbaum, por su parte, resaltó la importancia de la próxima actualización del tratado comercial con la Unión Europea, ya negociado y pendiente de firma. Consideró que este acuerdo abre nuevas oportunidades para el comercio y las inversiones bilaterales, en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Destacó la presencia de más de dos mil empresas alemanas con inversiones en México y el interés de ambos gobiernos en seguir promoviendo la colaboración económica y académica.

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones multilaterales y fomentar la cooperación internacional basada en la paz y el desarrollo.

Estos son los puntos clave que destacan a México como país de inversión

A pregunta expresa sobre las características que hacen a México un país atractivo para invertir, el presidente destacó puntos clave:

México mantiene un entorno atractivo para la inversión gracias a condiciones favorables creadas y garantizadas por sucesivos gobiernos.

El país se ha beneficiado de las oportunidades generadas por acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte , permitiendo acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, el régimen comercial funciona bajo el T-MEC, un acuerdo que ha sustituido al TLCAN y que está en proceso de revisión tras anuncios de aranceles por parte de Estados Unidos .

El gobierno mexicano ha mostrado un compromiso activo para defender condiciones de competencia justas en el marco del T-MEC.

Frank-Walter Steinmeier reafirmó que estas acciones refuerzan la confianza de inversionistas internacionales en el entorno económico y comercial de México.