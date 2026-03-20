Quiénes son las hijas de “El Mayo” Zambada y qué papel juegan en la estructura del Cártel de Sinaloa

¿Quiénes son las hijas de Ismael 'El Mayo' Zambada? Este es el perfil de cada una. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un operativo militar en Sinaloa, que dejó 11 presuntos integrantes de la facción de Los Mayos abatidos y la retención momentánea de Mónica del Rosario Zambada Niebla, volvió a colocar bajo la lupa a la familia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, particularmente sobre sus hijas.

A diferencia de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, Ismael Zambada Imperial, “Mayito Gordo”, Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” y Serafín Zambada Ortiz, señalados en distintos momentos por autoridades como operadores dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, las mujeres de la familia han mantenido históricamente un perfil más bajo.

Sin embargo, documentos del gobierno de Estados Unidos y diversas investigaciones periodísticas han señalado que algunas de ellas han figurado como accionistas, apoderadas o prestanombres en empresas vinculadas al entorno familiar, lo que ha abierto el debate sobre cuál es realmente su papel dentro de la estructura criminal.

Esto es lo que se sabe de cada una de las hijas de El Mayo Zambada.

María Teresa Zambada Niebla

María Teresa Zambada Niebla. (Redes sociales)

María Teresa Zambada Niebla —conocida como “Maytecita”— nació en 1969 y es hija de Rosario Niebla Cardoza, esposa principal de El Mayo.

De acuerdo con la OFAC, forma parte del grupo de personas sancionadas por su vinculación con la propiedad y control de empresas fachada utilizadas para lavar dinero del narcotráfico.

Entre las compañías asociadas a su nombre figuran Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Leche Santa Mónica), Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V., Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., Estancia Infantil Niño Feliz S.C. y la gasolinera Rosario Niebla Cardoza A. en P.

El libro El Traidor de Anabel Hernández sostiene que María Teresa estuvo casada con Javier Díaz Vega, hijo del narco Baltazar Díaz Vega (“Balta”), con quien tuvo dos hijos: Javier Ernesto y Maité Díaz Zambada.

Los tres han figurado como socios o accionistas en diferentes empresas familiares, como Autotransportes JYM, dedicada al transporte de carga en el norte del país. En el año 2000 fue detenida en la frontera con Estados Unidos portando más de 10 mil dólares no declarados, pero logró su liberación tras la intervención del abogado Fernando Gaxiola, asesor de confianza del clan.

Diversos documentos indican que María Teresa también fue propietaria de la estancia infantil Niño Feliz, que llegó a recibir recursos públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de ser señalada por autoridades estadounidenses como empresa relacionada con el lavado de activos del grupo.

Midiam Patricia Zambada Niebla

Midiam Patricia Zambada Niebla y su madre. (Reddit)

Midiam Patricia Zambada Niebla nació en 1971, también hija de Rosario Niebla Cardoza.

La OFAC la señala como prestanombres y socia en empresas del grupo. Específicamente, aparece como accionista o socia en empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Leche Santa Mónica), Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V., Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., Estancia Infantil Niño Feliz S.C. y Rosario Niebla Cardoza A. en P.

No existen registros de escándalos mediáticos, detenciones, procesos judiciales o vida social pública asociados a Midiam Patricia. De acuerdo con la investigación periodística, ha seguido de manera estricta el perfil discreto impuesto por su padre.

Mónica del Rosario Zambada Niebla

Mónica del Rosario Zambada Niebla, nacida en 1980, también es hija de Rosario Niebla Cardoza. Según la OFAC, su nombre figura como administradora y accionista de la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la empresa responsable de la marca Leche Santa Mónica, que dominó el mercado lácteo sinaloense en los años noventa y 2000.

Mónica está casada con Marco Antonio Zazueta Osuna, quien también aparece como socio en firmas como Frizaza y Comercializadora El Chamuko. Ambos han figurado como apoderados y administradores en varias empresas del grupo. En el año 2000, Mónica fue retenida junto a su hermana María Teresa en la frontera con Estados Unidos por portar efectivo no declarado, lo que la llevó a un litigio migratorio, aunque recuperó sus documentos tras la intervención legal familiar.

El 19 de marzo de 2026, la hija del matrimonio de “El Mayo” y “Chayito” fue detenida durante un operativo militar en El Salado, Sinaloa. Sin embargo, fue liberada poco después, ya que, de acuerdo con la versión oficial de las autoridades mexicanas, no existía ninguna orden de aprehensión en su contra.

Modesta Zambada Niebla

Modesta Zambada Niebla. (Reddit)

Modesta Zambada Niebla nació en 1982 y es la hija menor del matrimonio entre el capo y Rosario Niebla Cardoza. Cuando se constituyeron varias de las empresas familiares, Modesta era todavía menor de edad, pero su nombre aparece en actas y registros como accionista o socia, según ha documentado la periodista Anabel Hernández.

El texto de Hernández consigna que, durante los años de mayor presión judicial y violencia interna en el cártel, Modesta se refugió en Canadá.

Ana María Zambada Lara

Derrick James y Ana María Zambada (Capturas de pantalla)

Ana María Zambada Lara es hija de Alicia Lara Camberos, otra pareja de El Mayo. Ganó presencia principalmente por la relación que sostuvo con el actor Derrick James, quien interpretó a Santos Echagüe en la telenovela “Rebelde”. Durante 2014 y 2015, el actor compartió imágenes en redes sociales junto a Ana María y su hijo Romeo, identificándola abiertamente como su esposa y madre de su hijo.

No existen datos públicos que vinculen a Ana María con actividades empresariales o ilícitas del cártel, ni registros de participación en la administración de empresas familiares.

Desde su separación con Derrick James no se ha conocido más sobre ella.

Teresita Zambada Ortiz

¿Quién es Teresita Zambada, hija de El Mayo Zambada y esposa de El Chavo Félix? (X/@illicitinv)

Teresita Zambada Ortiz nació en 1991 en California, Estados Unidos, fruto de la relación de Ismael Zambada con Leticia Ortiz Hernández.

Desde pequeña vivió desplazamientos y situaciones de riesgo, como el atentado con coche bomba en la fiesta de su hermano Serafín Zambada en Tijuana en 1992, lo que llevó a la familia a mudarse primero a Culiacán y después a Phoenix, Arizona.

Teresita está casada con Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”), operador de alto nivel en la estructura de Los Mayos, detenido y extraditado a EEUU el año pasado.

En 2024, tras la detención de El Mayo, asistió a una audiencia judicial de su padre en Texas, escoltada por agentes del FBI.