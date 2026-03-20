Para los huesos, el estómago y hasta los dientes: los beneficios que tienen las pasas para la salud

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Las pasas no solo aportan dulzura natural a la dieta, sino que también ofrecen una amplia variedad de beneficios para la salud. Estos pequeños frutos deshidratados concentran nutrientes esenciales que impactan positivamente en distintos sistemas del cuerpo, desde los huesos hasta la salud digestiva y bucal.

Un aliado para la salud ósea

Las pasas contienen calcio, un mineral crucial para la formación y mantenimiento de los huesos. Este elemento resulta fundamental en todas las etapas de la vida, especialmente en la niñez y en la adultez mayor, cuando el riesgo de padecer enfermedades óseas como la osteoporosis aumenta.

Además, las pasas aportan bórax, un compuesto que favorece la absorción de calcio y magnesio, fortaleciendo la estructura ósea y reduciendo la posibilidad de fracturas.

La presencia de potasio en las pasas también contribuye a la mineralización de los huesos y al mantenimiento de la masa muscular. Incluirlas en la alimentación diaria puede marcar una diferencia en la prevención de la pérdida de densidad ósea, un problema frecuente en mujeres posmenopáusicas.

Apoyo a la digestión y el bienestar intestinal

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El alto contenido de fibra en las pasas promueve la regularidad intestinal y ayuda a evitar el estreñimiento. Una porción de pasas puede aportar hasta 2 gramos de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y mejora la salud digestiva.

Además, esta fibra actúa como prebiótico, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Las pasas contienen compuestos fenólicos, que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos componentes pueden proteger la mucosa gástrica y contribuir a la prevención de ciertos trastornos digestivos.

Consumir pasas como parte de una dieta equilibrada puede aportar beneficios adicionales, como el control del apetito y la regulación de los niveles de glucosa en sangre.

Beneficios para los dientes y la salud bucal

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A diferencia de otros alimentos azucarados, las pasas contienen ácido oleanólico y otros fitonutrientes que dificultan la proliferación de bacterias asociadas a la caries y a enfermedades de las encías.

Estos compuestos ayudan a proteger el esmalte dental y a mantener una microbiota oral equilibrada, lo que se traduce en una mejor salud bucal.

El aporte de calcio y bórax también resulta relevante para los dientes, ya que estos minerales participan en la formación y reparación del tejido dental. La textura de las pasas, aunque pegajosa, no causa un aumento significativo del riesgo de caries siempre que se mantenga una higiene bucal adecuada.