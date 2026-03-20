Multas y arrestos: las consecuencias de interpretar narcocorridos en Mazatlán, advierte Sindicato de Músicos previo a Semana Santa

Se recordó previo a las vacaciones de Semana Santa, que está prohibido interpretar canciones que hagan apología al delito.| Foto: Instagram / @losfarmerz

El Sindicato de Trabajadores de Música en Mazatlán hizo un llamado a sus agremiados para acatar las normativas vigentes y evitar la interpretación de canciones que hagan apología al delito. Esto, en vísperas del periodo vacacional de Semana Santa y la Semana de Pascua.

Cabe recordar que durante el Carnaval de Mazatlán 2026, un cantante local fue detenido y multado por interpretar un narcocorrido.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música de Mazatlán, Marco Antonio Gordoa Obeso, dijo que la restricción sobre este tipo de repertorio es una disposición de conocimiento general que lleva años aplicándose en el puerto.

“Todos sabemos que esa restricción tiene muchos años (…) las bandas norteñas saben que no se debe interpretar ese tipo de canciones, son reglas que nos pide acatar tanto el Instituto de Cultura como el gobierno; incluso en las marisquerías ha habido letreros prohibiendo este tipo de música.

“Todos sabemos que no debemos de tocar, y si lo tocamos, pues eso es lo que pasa”, dijo el líder sindical.

Mazatlán es un destino turístico muy visitado durante la Semana Santa.

Ante la insistencia que a veces presentan los clientes para escuchar este tipo de temas, Gordoa Obeso recomendó a los músicos tomar sus propias precauciones, especialmente cuando son contratados para eventos privados fuera de la zona urbana, como pueblos o rancherías.

“Si agarras un contrato fuera de la ciudad, tú sabes que a lo mejor la autoridad no te va a ir a cuidar hasta allá, entonces va bajo tu riesgo (…). Cada quien es libre, pero nosotros siempre les hemos dicho que tomen sus precauciones y no hagan caso omiso a los reglamentos que nos solicitan no hacer apología al delito”, señaló el líder sindical.

Este recordatorio cobra relevancia tras los eventos ocurridos el pasado martes de Carnaval en la zona de Olas Altas, cerca del Escudo de Sinaloa.

Durante el último día de las fiestas carnestolendas, Alejandro Ojeda Jr. (hijo del exintegrante de la Banda El Recodo, Alejandro Ojeda), fue detenido por policías municipales luego de cantar un corrido en el que se hacía apología al delito.

La presentación del Grupo Codificado fue suspendida de inmediato, y por medio de su cuenta de Instagram, la agrupación publicó una fotografía del cantante esposado dentro de una patrulla policial acompañada de lo siguiente: “No fueron minutos, fueron más de 3 horas en el ministerio público, nos esposaron y luego nos encerraron delincuentes #lamusicanoesundelito”.

Alejandro Ojeda Jr. (hijo del exintegrante de la Banda El Recodo, Alejandro Ojeda), fue detenido por policías municipales luego de cantar un corrido en el que se hacía apología al delito. Crédito: Facebook - Alejandro Ojeda.

Tras esto, Estrella Palacios, alcaldeza de Mazatlán, confirmó que la detención fue ejecutada por un juez cívico, quien impuso la multa correspondiente a los músicos por violar los acuerdos establecidos.

“Lo hicimos porque venía en el convenio que no vamos a permitir apología al delito. Comprendieron los músicos inmediatamente, se disculparon, en realidad fue una situación que inmediatamente se resolvió de la mejor manera (…) y la fiesta continuó”, señaló Palacio.

Los representantes sindicales se encuentran en pláticas con Oficialía Mayor para definir las reglas de operación de este año, durante la temporada turística de Semana Santa y Pascua.

Gordoa Obeso dijo que buscan conocer lineamientos actualizados, las fechas para la expedición de los gafetes de trabajo y los costos de los mismos.