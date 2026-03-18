México

Mexicable de las partes altas de Naucalpan a Toreo: esta sería la fecha que entraría en operación

Esta nueva línea reducirá los traslados en Naucalpan de más de una hora a solo 30 minutos, beneficiando diariamente a 40 mil usuarios

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La línea III del Mexicable
La línea III del Mexicable en Naucalpan podría terminarse de construir a finales de 2026 (Gob. Edomex)

El proyecto del Mexicable Línea III avanza como una de las obras de movilidad más relevantes en el Estado de México, con el objetivo de mejorar la conectividad de aproximadamente 700 mil habitantes de nueve colonias del municipio de Naucalpan, una de las zonas con mayor densidad poblacional y complejidad geográfica en la región.

Este sistema de transporte por teleférico busca atender las necesidades de movilidad en áreas caracterizadas por una topografía irregular, donde predominan calles con pendientes pronunciadas y una infraestructura vial limitada.

Actualmente, estas condiciones obligan a miles de personas a caminar largas distancias o enfrentar traslados complicados para acceder a servicios básicos, centros de trabajo o escuelas.

La Línea III del Mexicable contará con 10 estaciones estratégicamente ubicadas para conectar colonias como Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado e Izcalli Chamapa.

Termino de la obra civil

Cabinas Mexicable Línea 3 Naucalpan
Cabinas Mexicable Línea 3 Naucalpan avances (Gob. Edomex)

Se estima que este sistema beneficiará diariamente a cerca de 40 mil usuarios, quienes podrán trasladarse de manera más rápida, segura y eficiente.

De acuerdo con las autoridades estatales, la obra civil del Mexicable Línea III estará concluida a finales de 2026, en línea con la meta del gobierno mexiquense de consolidar este periodo como “2026, el Año de las Obras en EdoMéx”.

Posteriormente, se llevarán a cabo pruebas operativas para garantizar su correcto funcionamiento, con miras a iniciar operaciones durante el primer trimestre de 2027.

Uno de los principales beneficios de este nuevo sistema será la reducción significativa en los tiempos de traslado. Actualmente, los habitantes de estas colonias pueden tardar más de una hora en llegar a puntos clave de conexión; sin embargo, con el Mexicable, ese tiempo se reducirá a aproximadamente 30 minutos.

Conexión con metro Cuatro Caminos

Mexicable 3 conectará partes altas
Mexicable 3 conectará partes altas de Naucalpan a la ETRAM y metro Cuatro Caminos (Jorge Contreras/Infobae México)

Además, el teleférico permitirá una mejor integración con el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México. La Línea III tendrá conexión directa con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, específicamente en la estación Cuatro Caminos, así como con la Estación de Transferencia Multimodal (Etram), donde operan alrededor de 60 empresas de transporte público.

Este proyecto no solo representa una mejora en términos de movilidad, sino también un avance en materia de inclusión social, al ofrecer una alternativa de transporte digna para comunidades que históricamente han enfrentado rezagos en infraestructura.

Con la puesta en marcha del Mexicable Línea III, el Edomex apuesta por soluciones innovadoras que atiendan los retos urbanos y mejoren la calidad de vida de miles de familias en Naucalpan.

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