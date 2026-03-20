México

Graban ataque a balazos en Irapuato mientras patrulla pasa de largo, sin prestar ayuda

La agresión armada se realizó a un costado de la Presidencia Municipal

Guardar
Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Especial

Un hombre fue asesinado a balazos a pocos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la mañana de este jueves 19 de marzo, mientras una patrulla de tránsito circulaba por el sitio.

El ataque armado se registró en el Barrio de San José, sobre la calle Ramón Corona, alrededor de las 9:15 horas, cuando la víctima se encontraba a bordo de una camioneta plateada.

De acuerdo con reportes, dos sujetos que se encontraban en el sitio interceptaron la unidad y dispararon contra el conductor en al menos cinco ocasiones.

Paramédicos de Protección Civil que arribaron al sitio confirmaron que el hombre -quien viajaba solo- ya no contaba con signos vitales a causa de las lesiones por proyectil de arma de fuego.

Ante los hechos, elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y que se realizaran los peritajes correspondientes. La camioneta presentó varios impactos de bala en cristales laterales y parabrisas.

El hombre fue identificado como Aarón Francisco, de 35 años, de acuerdo con el Periódico AM.

Cámara de vigilancia captó el momento del ataque: patrulla pasó a un lado

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Especial

Una cámara de seguridad captó el momento en el que se registró el ataque armado en contra del hombre a un costado de la Presidencia Municipal de Irapuato.

En el material se observa a dos sujetos vestidos de negro que permanecen de pie en la banqueta, cuando la camioneta color gris arriba al sitio y comienza a estacionarse detrás de otro vehículo color rojo.

Al encontrarse detenida, los dos sujetos se aproximan a la unidad, uno por el costado del copiloto, y otro por la parte trasera. Ambos observan a su alrededor y comienzan a moverse alrededor del vehículo.

Pocos segundos después, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, específicamente del área de tránsito, circula por el sitio a velocidad lenta debido a que el semáforo se encontraba en color rojo.

Al detenerse a un costado del vehículo donde se encontraba la víctima, uno de los agresores sacó su arma de fuego y comenzó a disparar contra la camioneta color gris.

Sin embargo, pese a lo que sucedía a un lado de la patrulla oficial, el uniformado que se encontraba al interior no intervino.

Investigan actuar del policía que presenció la agresión armada

El ataque armado se registró a pocos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato. Video: Especial

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó desde el primer momento, elementos de la corporación acudieron al sitio para atender el reporte.

Sin embargo, tras la difusión del video en el que se observa a la patrulla oficial durante el ataque armado y no realizar ninguna acción, emitió un comunicado en el que detalló que inició los procedimientos correspondientes y acciones legales para analizar los hechos.

“Y en caso de acreditarse alguna irregularidad, actuar conforme a derecho y sancionar la conducta del elemento de la corporación que aparece en las imágenes conduciendo una unidad de Tránsito”, aseguró.

Además, explicó que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos.

Temas Relacionados

IrapuatoGuanajuatoataque armadoasesinatoPresidencia Municipalpatrulla de tránsitoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades medicinales del agua de coco

Una alternativa natural que ofrece hidratación, antioxidantes y minerales esenciales para quienes buscan sentir más energía sin recurrir a opciones procesadas

Cuáles son las propiedades medicinales

Pensión Mujeres Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarias va el pago de este mes de marzo

Los depósitos, que corresponden al segundo bimestre de este año, arrancaron el pasado lunes 2 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: en

Jesús Navarro de Reik acalara por qué canceló concierto de último minuto y apareció con electrodos en la cabeza

El cantante mexicano compartió su experiencia luego de su repentina hospitalización en Estados Unidos y agradeció el apoyo mostrado por sus compañeros y fans

Jesús Navarro de Reik acalara

La transformación digital llega al pago de combustibles, pronto podrás hacerlo con código QR

El sector bancario mexicano ha intensificado su apuesta por la digitalización de pagos

La transformación digital llega al

SRE asegura que utilizará todas las vías legales frente al fallecimiento de un mexicano de 19 años bajo custodia del ICE

El mexicano se encontraba en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida

SRE asegura que utilizará todas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso al “Comandante

Vinculan a proceso al “Comandante Calleja”, líder de la Familia Michoacana que operaba para “El Pez” y “El Fresa”

Detienen a la síndica, regidores y mandos de la Policía Municipal de Chavinda, Michoacán: les aseguraron armamento y drogas

Liberación de la hija del Mayo Zambada en Sinaloa generará una protesta de EEUU, asegura especialista

Detienen a mujer policía por filtrar información a grupos criminales en Guanajuato

Detienen a seis personas de la Fuerza Zacatecana del CJNG: tres son menores de edad

ENTRETENIMIENTO

Jesús Navarro de Reik acalara

Jesús Navarro de Reik acalara por qué canceló concierto de último minuto y apareció con electrodos en la cabeza

Captan tenso momento en que César Bono casi se asfixia comiendo pollo en un restaurante

Tras complicadas cirugías, Alejandra Guzmán anuncia gira por México: fechas y ciudades de “Los Que Nos Quedamos Tour”

Sofía Castro defiende su protagónico en Hermanos Coraje, telenovela producida por su papá

Erika Buenfil narra cómo le vaciaron sus cuentas bancarias al caer en un fraude: “Todos mis ahorros”

DEPORTES

Álvaro Fidalgo enrachado: brilla con

Álvaro Fidalgo enrachado: brilla con pase cuartos en la Europa League

La advertencia que Coco Carrasquilla lanzó para el Pumas vs América: “Que lloren en su casa”

Pumas habría recibido una oferta del Inter Miami por Keylor Navas, según reportes

Luis Chávez ya tendría fecha de regreso a las canchas, ¿estará listo para la Copa Mundial 2026?

Sheinbaum garantiza al presidente de Alemania la seguridad de todos los asistentes al Mundial 2026