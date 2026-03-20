Graban ataque a balazos en Irapuato mientras patrulla pasa de largo, sin prestar ayuda

Foto: Captura de pantalla / Especial

Un hombre fue asesinado a balazos a pocos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la mañana de este jueves 19 de marzo, mientras una patrulla de tránsito circulaba por el sitio.

El ataque armado se registró en el Barrio de San José, sobre la calle Ramón Corona, alrededor de las 9:15 horas, cuando la víctima se encontraba a bordo de una camioneta plateada.

De acuerdo con reportes, dos sujetos que se encontraban en el sitio interceptaron la unidad y dispararon contra el conductor en al menos cinco ocasiones.

Paramédicos de Protección Civil que arribaron al sitio confirmaron que el hombre -quien viajaba solo- ya no contaba con signos vitales a causa de las lesiones por proyectil de arma de fuego.

Ante los hechos, elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y que se realizaran los peritajes correspondientes. La camioneta presentó varios impactos de bala en cristales laterales y parabrisas.

El hombre fue identificado como Aarón Francisco, de 35 años, de acuerdo con el Periódico AM.

Cámara de vigilancia captó el momento del ataque: patrulla pasó a un lado

Foto: Captura de pantalla / Especial

Una cámara de seguridad captó el momento en el que se registró el ataque armado en contra del hombre a un costado de la Presidencia Municipal de Irapuato.

En el material se observa a dos sujetos vestidos de negro que permanecen de pie en la banqueta, cuando la camioneta color gris arriba al sitio y comienza a estacionarse detrás de otro vehículo color rojo.

Al encontrarse detenida, los dos sujetos se aproximan a la unidad, uno por el costado del copiloto, y otro por la parte trasera. Ambos observan a su alrededor y comienzan a moverse alrededor del vehículo.

Pocos segundos después, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, específicamente del área de tránsito, circula por el sitio a velocidad lenta debido a que el semáforo se encontraba en color rojo.

Al detenerse a un costado del vehículo donde se encontraba la víctima, uno de los agresores sacó su arma de fuego y comenzó a disparar contra la camioneta color gris.

Sin embargo, pese a lo que sucedía a un lado de la patrulla oficial, el uniformado que se encontraba al interior no intervino.

Investigan actuar del policía que presenció la agresión armada

El ataque armado se registró a pocos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato. Video: Especial

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó desde el primer momento, elementos de la corporación acudieron al sitio para atender el reporte.

Sin embargo, tras la difusión del video en el que se observa a la patrulla oficial durante el ataque armado y no realizar ninguna acción, emitió un comunicado en el que detalló que inició los procedimientos correspondientes y acciones legales para analizar los hechos.

“Y en caso de acreditarse alguna irregularidad, actuar conforme a derecho y sancionar la conducta del elemento de la corporación que aparece en las imágenes conduciendo una unidad de Tránsito”, aseguró.

Además, explicó que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos.