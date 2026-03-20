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Gelatina de bugambilia: el delicioso postre de primavera con beneficios para la salud

Esta receta aporta un sabor especial con su toque elegante y distintivo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La primavera no solo invita a disfrutar del aire libre y los colores de la naturaleza, sino también a incorporar sabores y preparaciones frescas en la cocina. Una opción original y saludable es la gelatina de bugambilia, una preparación que combina belleza, sabor y beneficios nutricionales, ideal para acompañar reuniones familiares, postres ligeros o simplemente para refrescarse en los días cálidos.

La bugambilia, también conocida como bougainvillea, es una planta ornamental reconocida por sus vibrantes flores púrpuras, rosas o blancas. Además de su atractivo estético, sus flores contienen compuestos antioxidantes y vitaminas que pueden aportar propiedades antiinflamatorias y reforzar el sistema inmunológico.

Consumidas en infusión o incorporadas en gelatinas, sus flores se han utilizado tradicionalmente para aliviar malestares digestivos y favorecer la hidratación.

De la planta al postre:
De la planta al postre: gelatina de bugambilia para esta primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la gelatina de bugambilia

  1. Rica en antioxidantes: Las flores contienen flavonoides que ayudan a combatir los radicales libres.
  2. Baja en calorías: Es una opción ligera y refrescante, perfecta para quienes buscan postres saludables.
  3. Hidratante: Al estar elaborada con infusión de flores, contribuye a mantener un buen nivel de hidratación.
  4. Digestiva: Puede favorecer la digestión y aportar una sensación de bienestar después de las comidas.
  5. Visualmente atractiva: Su color vibrante aporta un toque primaveral a cualquier mesa o evento.
Refrescante y saludable: así es
Refrescante y saludable: así es la gelatina de bugambilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de gelatina de bugambilia

Ingredientes:

  • 1 taza de flores de bugambilia frescas, lavadas y sin tallos verdes
  • 4 tazas de agua
  • 1 taza de azúcar (o al gusto)
  • 3 cucharadas de gelatina sin sabor
  • Jugo de 1 limón (opcional, para resaltar color y sabor)

Preparación:

  1. Hacer la infusión: Coloca las flores de bugambilia en una olla con las 4 tazas de agua y deja hervir a fuego medio por 5-7 minutos. Retira del fuego y cuela la infusión, descartando los pétalos sólidos.
  2. Endulzar la infusión: Agrega el azúcar mientras el líquido aún está caliente y mezcla hasta que se disuelva completamente. Añade el jugo de limón si deseas intensificar el color y dar un toque cítrico.
  3. Preparar la gelatina: Disuelve la gelatina sin sabor en ½ taza de agua fría y deja reposar 5 minutos. Luego, incorpora la gelatina a la infusión caliente y mezcla hasta que se disuelva por completo.
  4. Refrigerar: Vierte la mezcla en un molde o en porciones individuales y deja enfriar en el refrigerador durante al menos 3-4 horas, hasta que la gelatina cuaje completamente.
  5. Servir: Desmolda y decora con algunas flores frescas de bugambilia para resaltar su color y frescura.
Colores y sabor: la gelatina
Colores y sabor: la gelatina de bugambilia que alegrará tu mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de bugambilia es perfecta para disfrutar en primavera gracias a su frescura y apariencia colorida. Además, es un postre versátil que puede acompañar desayunos, meriendas o celebraciones, agregando un toque natural y elegante a la mesa.

Su preparación sencilla y los beneficios que aporta la convierten en una opción deliciosa y saludable para toda la familia.

Incorporar flores comestibles como la bugambilia en recetas permite conectar con la temporada y aprovechar los regalos de la naturaleza, mientras se disfruta de un postre nutritivo y visualmente atractivo.

Esta primavera, la gelatina de bugambilia se convierte en una opción ideal para innovar en la cocina y sorprender con sabores y colores que evocan la estación.

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