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“Un regio ejemplar”: Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris por el éxito de Ring Royale

Pese a sus conocidas diferencias, el creador de contenido reconoció públicamente el esfuerzo y la dedicación de su colega

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Adrián Marcelo expresa sus felicitaciones
Adrián Marcelo expresa sus felicitaciones a Poncho de Nigris por su notable éxito y desempeño en el evento Ring Royale 2026, destacando su victoria. (Redes sociales)

Poncho de Nigris concluyó la primera edición de Ring Royale agradecido con el público por el éxito que consiguió en la Arena Monterrey y redes sociales.

Contra todo pronóstico, cada uno de los combates presentados lograron captar la atención de los internautas, quienes interactuaron en redes durante el evento y lograron que se volviera tendencia.

Tras su éxito, diversas personalidades de Internet y televisión han alzado la mano para participar en la próxima emisión, incluso el empresario aseguró que será uno de los que subirá al ring.

Poncho de Nigris logra éxito
Poncho de Nigris logra éxito rotundo con Ring Royale en la Arena Monterrey, agotando todas las entradas y batiendo récords en redes sociales. (Instagram/@ponchodenigris)

Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris por su éxito en Ring Royale

A través de su cuenta de X, Adrián Marcelo, participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, se pronunció respecto a la tendencia que logró Ring Royale.

Pese a las diferencias que ambos han mostrado que tienen públicamente, el exconductor de Multimedios compartió un sincero mensaje para su colega.

“Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el ‘viento esté en contra’, las cosas tienden a funcionar”, colocó al inicio de la publicación.

Y agregó: “Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto. Eso es lo que hace un regio ejemplar”.

Finalmente dejó claro que aunque no son amigos, tiene todo su respeto tras el éxito que logró el domingo 15 de marzo en Ring Royale.

Adrián Marcelo reconoce el esfuerzo
Adrián Marcelo reconoce el esfuerzo y éxito de Poncho de Nigris en Ring Royale 2026, elogiando su compromiso para proveer a su familia. (Captura de pantalla / @@adrianm10)

Aldo de Nigris orgulloso del éxito de su tío Poncho

Además de Adrián Marcelo, otro de las personalidades que hizo público su orgullo por el evento de Poncho de Nigris fue su sobrino, el reciente ganador de La Casa de los Famosos México.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Aldo de Nigris aseguró que pese a los retos que enfrentó el exparticipante de Solo para Mujeres se siente orgulloso de toda la familia por el éxito cosechado.

“Bien orgulloso, yo lo vi bien estresado todo el previo. Él no podía defender a Marcela y eso se me hacía bien gacho por temas de contrato. Todos los esfuerzos y todas las críticas valieron la pena. Fue un súper eventazo y muy orgulloso de toda la familia”, compartió.

Aldo de Nigris expresa orgullo
Aldo de Nigris expresa orgullo familiar tras el éxito obtenido por su tío Poncho en la organización de Ring Royale 2026. (RS)

Así se vivió Ring Royale 2025, evento organizado por Poncho de Nigris

  • Ring Royale 2026 tuvo lugar el 15 de marzo en la Arena Monterrey, con entradas agotadas y alta repercusión en redes sociales, superando incluso a los Premios Oscar en menciones.
  • Figuras públicas como Checo Pérez siguieron el evento en tiempo real, mostrando su alcance internacional.
  • La previa estuvo marcada por polémicas, como un altercado entre el esposo de Karely Ruiz y Alfredo Adame, y empujones entre Marcela Mistral y Karely Ruiz.
  • El combate principal enfrentó a Marcela Mistral y Karely Ruiz; Mistral ganó y su reacción espontánea se volvió viral.
  • Alfredo Adame venció a Carlos Trejo por nocaut técnico, aunque Trejo después denunció irregularidades y solicitó revancha.
  • Bull Terrie “El Patillas” dedicó su victoria a su padre fallecido, provocando reacciones emotivas en redes.
  • La pelea entre Alberto del Río y Chuy Almada terminó con incidentes y polémica adicional.
  • El evento fue considerado un éxito y ya se habla de una segunda edición, con posibles nuevas peleas y participantes.

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