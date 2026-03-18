Aldo de Nigris revela las dificultades que enfrentó su tío Poncho para lograr Ring Royale 2026

Poncho de Nigris enfrentó altos niveles de estrés previo al evento, preocupado por no poder defender a su esposa Marcela Mistral, asegura Aldo de Nigris. (RS)

Ring Royale acaparó la atención de las redes sociales la noche del 15 de marzo con diferentes combates que emocionaron a los usuarios. Uno de ellos fue el de Aldo de Nigris contra Nicola Porcella, quien perdió en el segundo asalto.

En un breve encuentro con la prensa tras el evento realizado en la Arena de Monterrey, el reciente ganador de La Casa de los Famosos México compartió su sentir ante el éxito de su tío Poncho de Nigris.

Nicola Porcella vs. Aldo De Nigris EN VIVO en el Ring Royale 2026 HOY vía YouTube, Twich y TikTok

Aldo de Nigris orgulloso de su tío Poncho de Nigris por el éxito de Ring Royale

De acuerdo con el regiomontano, el exparticipante de Solo para Mujeres vivió una época de mucho estrés previo al evento. Además, una de las cosas que más le preocupaba era no poder defender a su esposa, Marcela Mistral, quien también subió al ring.

“Bien orgulloso, yo lo vi bien estresado todo el previo. El no podía defender a Marcela y eso se me hacía bien gacho por temas de contrato”, expresó.

De acuerdo con el creador de contenido, su tío le llegó a compartir la impotencia que sentía al no poder pronunciarse a favor de su pareja por temas profesionales, pero tras el éxito considera que todo tuvo un propósito.

“Todos los esfuerzos y todas las críticas valieron la pena. Fue un súper eventazo y muy orgulloso de toda la familia”, concluyó.

Los pugilistas Aldo De Nigris y Nicola Porcella intercambian golpes durante su esperado enfrentamiento en el evento Ring Royale, ante la atenta mirada del público presente. ((YouTube/ Ring Royale))

Aldo de Nigris venció a Nicola Porcella en Ring Royale

El combate entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella fue el evento principal de Ring Royale 2026 y terminó con un nocaut a favor del exfutbolista, hecho que se produjo el 15 de marzo ante una audiencia repleta de personalidades del espectáculo.

La pelea se definió en el segundo asalto, cuando la referí intervino a los 2 minutos con 17 segundos al observar la superioridad de De Nigris, quien dominó desde el inicio con un ritmo ofensivo y varios golpes efectivos.

Nicola Porcella , a pesar de haber sufrido una lesión en los días previos, optó por una defensa cerrada durante el enfrentamiento, aunque finalmente fue superado por su oponente.

Tras el nocaut, ambos protagonistas sellaron la pelea con un abrazo en el centro del ring , gesto que fue ovacionado por el público como símbolo de respeto y deportividad.

Durante la celebración por el cinturón dorado, Aldo de Nigris dedicó unas palabras a su rival: “Nicola, hermano, ya eres mexicano”.

La familia De Nigris sumó otro triunfo esa noche: Marcela Mistral, pareja de Aldo, venció a Karely Ruiz en su propio combate, consolidando la jornada como una noche de doble victoria familiar.