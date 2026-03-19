PRI le gana el mandado al PAN: Alito Moreno anuncia a Adrián de la Garza para la gubernatura de Nuevo León

Alito Moreno lanzó a Adrián de la Garza para la gubernatura de Nuevo león. (Foto: PRI Nacional)

El anuncio de la campaña “Somos los Defensores de México” dada a conocer por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, posiblemente tiró las esperanzas del PAN, debido a que oficializaron que Adrián de la Garza Santos será su abanderado en Nuevo León, siendo el único en desempeñar esta posición, es decir, a quien lanzarán como candidato a la gubernatura rumbo a 2027.

El PRI es la opción elegida por Adrián de la Garza

Previo a este anuncio, el dirigente del PRI en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa, confirmó que el actual alcalde de Monterrey sería quien encabecé al partido en los próximos comicios:

“simpatiza, milita en el partido. Adrián es un hombre entregado al cuidado de la gente cuando fue procurador. En una ocasión platicó conmigo de que buscaba volver a ser fiscal. Él ha sido tres veces alcalde del PRI, es un militante distinguido, comprometido por este estado".

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Garza Ochoa reconoció que la decisión está respaldada por el dirigente del tricolor:

“Queremos que un alcalde como Adrián de la Garza sea el próximo gobernador de este estado y le de rumbo y certeza a un mejor gobierno”.

Alejandro Moreno lanzó un mensaje para los partidos de oposición y los aliados de Morena. (Crédito: X/@alitomorenoc)

El PAN lo quería como candidato

Horas después de que Alejandro Moreno diera a conocer la noticia, en conferencia de prensa el dirigente de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, elogió al alcalde de Monterrey, como respuesta a pregunta expresa sobre una posible disputa con el tricolor para arrebatarle a su candidato:

“Adrián de la Garza es un buen alcalde de Monterrey, que llegó por varias siglas, entre unas, las del PAN. Pero nosotros no estamos en conflicto nada con nadie. Es un alcalde emanado también de la gente que le quiso dar su confianza al PAN, al Partido Acción Nacional”.

Una vez más, Romero Herrera descartó que el blanquiazul quiera ir en alianza con otro partido:

“El PAN le va a apostar al PAN, el PAN le va a apostar al PAN. Eso no significa que entre en guerra con nadie. Desde la oposición, el PAN va a abanderar orgullosamente las siglas del PAN para competir, que lo dejamos claro, a Morena. A Morena es al que le va a competir el PAN, con todo, con toda su energía.Con nadie más el PAN se va a pelear, ni por siglas, ni por candidatos”.

(Foto: X/@alitomorenoc)

Dejando la puerta abierta en su partido para Adrián de la Garza, el dirigente aseguró que escucharán a la gente, para que en los tiempos electorales puedan tomar la decisión de nombrar a quiénes serán los candidatos, y en el caso de que “esos liderazgos quieren hacerlo bajo nuestras siglas, esos habrá de ser nuestros candidatos y nuestras candidatas en Monterrey, en Mérida, en Tijuana, en Tampico, en Cuernavaca y en todos los lugares de este país”.

¿Cuántos defensores de México fueron nombrados?

Este 18 de marzo el Revolucionario Institucional dio a conocer los nombres de 50 defensores de México que realizarán trabajos en territorio en 17 estados, la estructura está conformada en su totalidad por:

6 mil 432 defensores para mil 802 alcaldías

Mil 547 defensores para 300 distritos

50 defensores para 17 estados

Cabe destacar que quien encabezará la Red Ciudadana para la Defensa de México será Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.