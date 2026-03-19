México

¿Por qué la candida auris es considerada un patógeno de difícil control y cuál es el tratamiento en caso de adquirirla?

La amenaza silenciosa que enfrenta el sistema de salud genera interrogantes sobre las estrategias para contener este hongo resistente y proteger a los pacientes vulnerables

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Las alternativas terapéuticas más efectivas
Las alternativas terapéuticas más efectivas se ponen a prueba ante una infección que desafía los tratamientos habituales y requiere acción conjunta de equipos médicos. (Shawn Lockhart)

Candida auris es un hongo emergente que ha encendido las alarmas en hospitales de todo el mundo por su capacidad de causar infecciones graves y resistir la mayoría de los tratamientos antifúngicos disponibles.

Su rápida propagación y dificultad para erradicarlo hacen imprescindible conocer cuáles son las opciones terapéuticas más efectivas y cómo se enfrenta el desafío de controlar este patógeno en entornos de salud.

Es por ello que aquí te contamos por qué se considera un patógeno de difícil control y cuáles son las implicaciones de dicha clasificación.

Candida auris destaca como un
Candida auris destaca como un hongo emergente resistente que preocupa a hospitales y sistemas de salud en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la candida auris y por qué es considerada un patógeno de difícil control

Candida auris es un hongo que puede causar infecciones graves en el ser humano, principalmente en personas hospitalizadas o con sistemas inmunológicos debilitados.

Desde su identificación en 2009, ha generado preocupación en el ámbito de la salud pública por su rápida propagación y su resistencia a múltiples tratamientos antifúngicos.

De acuerdo con información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, se considera un patógeno de difícil control por varias razones:

  • Resistencia a medicamentos: Muchas cepas de Candida auris presentan resistencia a los antifúngicos más utilizados, lo que limita las opciones de tratamiento.
  • Diagnóstico complejo: Puede confundirse con otras especies de hongos en pruebas de laboratorio convencionales, dificultando su identificación y retrasando el inicio del tratamiento adecuado.
  • Alta capacidad de propagación: Se transmite con facilidad en entornos hospitalarios y puede sobrevivir en superficies por períodos prolongados, facilitando brotes entre pacientes.
  • Elevada mortalidad: Las infecciones invasivas por Candida auris pueden ser letales, especialmente en pacientes críticos.
Vista al microscopio electrónico de
Vista al microscopio electrónico de Candida auris, un hongo patógeno multirresistente cuya propagación en hospitales es una creciente preocupación de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los tratamientos que se suelen aplicar en pacientes que adquieren candida auris

El tratamiento de las infecciones por Candida auris se basa en el uso de antifúngicos, aunque la resistencia de este hongo a varios medicamentos limita las opciones terapéuticas. Las principales alternativas incluyen:

  • Equinocandinas: Son la primera elección para tratar infecciones invasivas por Candida auris. Incluyen medicamentos como la micafungina, anidulafungina y caspofungina.
  • Anfotericina B: Se emplea cuando la infección no responde a equinocandinas o si la cepa es resistente. Puede utilizarse en formulación liposomal para reducir toxicidad.
  • Azoles: El fluconazol y otros azoles suelen ser menos efectivos, ya que muchas cepas presentan resistencia a este grupo. Solo se utilizan si los estudios de laboratorio muestran sensibilidad.

El manejo de Candida auris implica también:

  • Realizar pruebas de susceptibilidad antifúngica para elegir el tratamiento más adecuado.
  • Retirar o cambiar dispositivos invasivos, como catéteres, si es posible.
  • Implementar medidas estrictas de control de infecciones en hospitales, para evitar la propagación.

La resistencia a múltiples fármacos obliga a la vigilancia continua y a la consulta con especialistas en enfermedades infecciosas para ajustar el tratamiento.

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