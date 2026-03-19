México

“No soy un hombre corrupto”, dice Pío López Obrador tras ser absuelto por el Tribunal Electoral

El TEPFJ aseguró que las grabaciones no tienen carga probatoria por lo que rechazó reabrir el caso que involucraba al hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador

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Pío López Obrador fue absuelto
Pío López Obrador fue absuelto por el caso de los "sobres amarillos". (Foto: CUARTOSCURO)

Tras el fallo dado el día de ayer, 18 de marzo, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual desestimó reabrir el caso de Pío López Obrador por grabaciones dadas a conocer en 2020, donde se puede ver al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador “recibiendo dinero en efectivo”, este jueves salió a asegurar que “no es un hombre corrupto”.

Reconoce fallo del TEPJF

En una grabación de casi 4 minutos, publicada en sus redes sociales, Pío López Obrador reconoció el fallo del Tribunal Electoral. Mencionó que es la tercera vez que una autoridad federal “autónoma e independiente” determina que no cometió alguna falta administrativa o delito alguno:

“Las pruebas periciales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales demostraron que los videos difundidos por Latinus presentaban alteraciones de edición, cortes de continuidad, desfases, subtítulos engañosos y otros elementos de posproducción, por lo que no fueron tomados en cuenta y no tienen valor jurídico y son insuficientes para demostrar cualquier ilegalidad”.

El hermano de AMLO se lanzó contra el material difundido por el periodista Carlos Loret de Mola, mismo que fue desestimado por tercera ocasión, aún cuando las partes admitieron haber recibido el dinero:

“Se consideró inválida e insuficiente, ya que los videos no solo no dieron certeza sobre su origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, sino que además fueron obtenidos de manera ilícita”.

Loret mostró los videos donde
Loret mostró los videos donde Pío recibe dinero clandestinamente para su hermano AMLO. Foto: YT/Latinus_us

Grabaciones no tienen rigor periodístico

A decir de Pío López Obrador, el fallo es resultado de información proporcionada por diferentes autoridades financieras como:

  • La Unidad de Inteligencia Financiera
  • El Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • La Fiscalía General de la República

Puntualizando que el material presentado tiene el “mínimo rigor periodístico”, deslindándose del vínculo con el expresidente de México, que a su parecer no es motivo suficiente para estar bajo el escrutinio público:

“No he sido servidor público desde hace más de veinticinco años y el simple parentesco con el expresidente de la República no constituye razón legítima para exponerme públicamente, vulnerando mi reputación y mi dignidad con el propósito, según sus propias palabras, de hacerme famoso. He defendido desde el primer momento que no soy un hombre corrupto”.

El carpetazo dado al asunto “SUP-RAP-1316/2025″, el hermano de AMLO dijo que la justicia reconoció su inocencia y aseguró que se trató de un montaje:

La libertad de expresión no ampara la mentira, la difamación ni la manipulación de información para dañar la reputación, la honorabilidad y la dignidad de las personas. En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático”.

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