José Ángel Bichir será operado: podría tener “cruda moral” y no entender bien lo que sucedió

El actor José Ángel Bichir fue captado por la prensa al salir del hospital, luciendo una expresión reflexiva tras su recuperación. (José Ángel Bichir / Instagram)

La exnovia de José Ángel Bichir, Luz Edith Rojas, informó que el actor será sometido a una operación tras el accidente que sufrió por una caída desde un tercer piso.

Rojas sostuvo que recibió la confirmación de la madre del intérprete, Patricia Pascual, pero señaló que no se especificó la causa de la postergación del procedimiento, aunque consideró que podría vincularse con el alto costo económico que enfrenta la familia, según declaró en entrevista con el programa Venga la alegría.

De acuerdo con Luz Edith Rojas, la posible razón de que la intervención no se realizara durante los tres días que Bichir permaneció hospitalizado sería precisamente el “gasto muy fuerte” que habría representado el internamiento y el tratamiento por las fracturas sufridas, según le habría expresado Patricia Pascual en conversaciones recientes.

José Ángel Bichir podría tener una “cruda moral”

Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)

La actriz manifestó su disposición a brindar apoyo financiero si la familia Bichir lo requiere. “Si puedo ayudar, con todo el amor lo haré”, aseguró Rojas tras expresar preocupación por el estado emocional del actor y reconocer el acompañamiento constante de su madre en el proceso de recuperación.

Del mismo modo, reveló que: "No he podido verlo, no fue un episodio nada lindo, no se siente (bien) seguramente, debe de traer una cruda moral, sin entender qué onda; son episodios en la vida que nos pasan para aprender, para crecer para valorar, gracias a Dios tiene a su mami, que lo ayuda, que nos tiene a mucha gente que estamos muy preocupados por él"

La carrera de José Ángel Bichir

José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

José Ángel Bichir nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1988.

Pertenece a una familia con una reconocida tradición en la actuación.

Es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, actores destacados en México y el extranjero.

Inició su carrera artística en la adolescencia con la producción infantil Aventuras en el Tiempo, compartiendo escena con Belinda.

Durante los primeros años de los 2000, participó en películas como Matando Cabos y Morirse en domingo, dando sus primeros pasos en el cine.

En televisión, se hizo conocido por su papel en la serie Sexo y otros secretos, y consolidó su presencia en producciones como Los simuladores y Tiempo final.

Su trayectoria en la década de 2010 incluyó proyectos de cine independiente y nuevas series.

En cine, actuó en Cefalópodo, Cuatro lunas y Fragmentos de amor, interpretando personajes complejos y actuales.

En televisión, sumó papeles en series como Run Coyote Run y El César, mostrando versatilidad en distintos géneros.

Su participación en la serie José José: El príncipe de la canción captó la atención del público y reforzó su reconocimiento en la pantalla.