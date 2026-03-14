Gobierno federal coordina labores de limpieza tras derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

Las labores contaron con la participación de instituciones gubernamentales locales y federales, así como de la comunidad costera y pescadores. Foto: (Cortesía)

El Gobierno de México mantiene un operativo de coordinación interinstitucional para atender la presencia de hidrocarburos detectada en diversas zonas costeras del Golfo de México, particularmente en playas de los estados de Veracruz y Tabasco. Las acciones se realizan a través del Centro de Comando Unificado instalado en territorio veracruzano, donde participan dependencias federales, autoridades locales y representantes de comunidades pesqueras.

Entre las instituciones involucradas se encuentran la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, además de autoridades de Protección Civil y representantes de la comunidad portuaria y pesquera.

Las autoridades explicaron que las manchas de hidrocarburos detectadas en los últimos días podrían estar relacionadas con las condiciones meteorológicas y los cambios en las corrientes marinas. Estas variaciones habrían favorecido el desplazamiento del contaminante hacia la costa, particularmente en zonas como Alvarado y Coatzacoalcos, además de distintos puntos del litoral tabasqueño.

En el caso de la terminal marítima de Dos Bocas, los reportes oficiales señalan que el desplazamiento de la mancha ha presentado una evolución distinta a la que inicialmente se preveía en los modelos de dispersión.

En coordinación interinstitucional se implementaron barreras de contención para evitar la expansión de la macha de hidrocarburos. Foto: (Cortesía)

Tras los primeros reportes registrados a inicios de marzo, especialistas de la ASEA realizaron recorridos de inspección en instalaciones portuarias y zonas costeras cercanas. De acuerdo con los informes preliminares, durante estas verificaciones no se encontraron fugas en terminales ni en infraestructura petrolera cercana a la costa. No obstante, en distintos tramos de playa sí se detectaron residuos de hidrocarburos con diversos niveles de intemperización, lo que sugiere que el material ha permanecido cierto tiempo en el mar antes de llegar a la orilla.

Para ampliar el monitoreo y mejorar la capacidad de respuesta, las autoridades desplegaron diversas herramientas de observación. Entre ellas destacan vuelos de reconocimiento con aeronaves, patrullajes marítimos de superficie, uso de drones, mapeo satelital y estudios oceanográficos sobre las corrientes marinas en los puertos de Alvarado y Coatzacoalcos, así como en el litoral de Tabasco. Estos trabajos buscan evaluar la posible expansión del contaminante y definir las estrategias más efectivas de contención.

Por su parte, Petróleos Mexicanos activó labores de control en altamar mediante el despliegue de la embarcación especializada Oil Rec, encargada de instalar barreras de contención y realizar trabajos de recuperación del hidrocarburo. Según las autoridades, estas acciones permitieron limitar la expansión inicial de la mancha.

De manera paralela, brigadas integradas por personal de Pemex, Semarnat, Marina, Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han llevado a cabo jornadas de limpieza en playas afectadas. En estas labores también participan pescadores, autoridades municipales y habitantes de las comunidades costeras.

Se activó el Plan Marina en protección de la comunidad y del medio ambiente. Foto: (Cortesía)

En el municipio de Alvarado se activó además el Plan Marina, estrategia de respuesta de la Armada para emergencias y desastres. Con ello se establecieron brigadas para retirar residuos en playas, instalar barreras de contención y brindar atención a la comunidad pesquera, uno de los sectores más preocupados por las posibles afectaciones económicas y ambientales.

Mientras tanto, la Profepa realiza inspecciones adicionales a las efectuadas por la ASEA con el objetivo de reforzar las investigaciones y determinar responsabilidades conforme a la legislación ambiental vigente.

Hasta ahora, los análisis oceanográficos indican que el hidrocarburo podría haber llegado desde mar adentro hacia la costa, aunque el origen preciso del contaminante continúa bajo investigación. Las autoridades señalaron que, una vez identificado, se aplicarán las sanciones correspondientes y se exigirá la reparación del daño ambiental.

El gobierno federal reiteró que el monitoreo continuará en las zonas afectadas y que se mantendrán las acciones necesarias para proteger los ecosistemas marinos y apoyar a las comunidades costeras, en especial a las y los pescadores que dependen directamente del equilibrio ambiental del Golfo de México.