Operativo contra “La Barredora” deja más de 30 vehículos asegurados y dos mujeres detenidas en Tabasco

En los domicilios fueron localizados más de 30 vehículos. Foto: Fiscalía de Tabasco

Elementos de seguridad federal, estatal y de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el que catearon cinco domicilios en el municipio de Jalapa, Tabasco, presuntamente relacionados con integrantes del grupo criminal “La Barredora”.

La Fiscalía General del Estado informó que derivado de la acción fueron asegurados los inmuebles, arsenal y drogas. Además, fueron detenidas dos mujeres que estarían ligadas a este grupo criminal, de alias “Monster” y/o “Mayo” y “Lic. Tomás”.

Dicha intervención se desplegó en cinco predios ubicados en un camino rural hacia Jalapa, en los cuales los agentes ejecutaron una orden de cateo respaldada por una carpeta de investigación activa. El resultado fue la captura de Ana Luisa “N”, de 47 años, y Ana Karen “N”, de 27 años.

Aseguramiento de armas, drogas y vehículos

Foto: Fiscalía de Tabasco

Durante la inspección de los inmuebles, las autoridades aseguraron los siguientes objetos:

Una pistola marca Taurus calibre .22 con 2 cargadores

Una caja con 50 cartuchos

Un revólver c alibre .22 con 10 cartuchos útiles

Una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 mm.

En cuanto a los narcóticos, los elementos localizaron una caja de cartón y accesorios destinados al consumo de drogas.

Además, decomisaron un total de 34 vehículos, entre los que destacan camionetas tipo Raptor, autos de lujo, unidades tipo Razer, una cuatrimoto y varios remolques.

Foto: Fiscalía de Tabasco

Tras el cateo, los cinco predios fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Las dos detenidas y los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica en los próximos días.

Este operativo representa un golpe relevante contra la estructura logística de presuntos grupos criminales en la región, al privarles de recursos materiales, armamento y vehículos que podrían ser utilizados para actividades ilícitas.

La Fiscalía General del Estado subrayó que, con este tipo de acciones, las instituciones mantienen su compromiso de trabajo coordinado para preservar la paz y el orden público en Jalapa y municipios aledaños.

Este sería el origen de “La Barredora” en Tabasco

“La Barredora” es una organización criminal que presuntamente fue liderada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco negó la existencia real de La Barredora en entrevistas públicas. Hoy enfrenta una orden de aprehensión por liderarla y es buscado por la Interpol. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras la detención de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, identificado por las autoridades como el segundo al mando de dicha organización criminal, fue revelada mayor información acerca de las operaciones que presuntamente realizó junto a Bermúdez Requena.

De acuerdo con las autoridades, el inicio de la alianza entre Bermúdez Requena y Ulises Pinto se dio cuando el segundo se desempeñaba como integrante de las fuerzas de seguridad, donde posteriormente fungió como jefe de escoltas.

Ambos fundaron la célula criminal conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, relacionada con el tráfico de migrantes, la distribución de droga, la trata de personas y el control del abastecimiento de antros y bares en Tabasco.

Ulises "N", alias "El Pinto y/o "El Mamado", fue detenido la tarde del miércoles 23 de julio en Jalisco. Foto: SSPC

La ruptura interna de “La Hermandad” ocurrió en 2023, motivada por disputas territoriales con el Cártel del Golfo, lo que derivó en la creación de “La Barredora” bajo el liderazgo de Bermúdez Requena.

A partir de una escisión, se forjaron vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, la relación se fracturó y en la actualidad existe una nueva disputa entre ambas organizaciones para dominar el territorio y fortalecer sus actividades ilícitas, como la extorsión, el robo de hidrocarburos, el tráfico de migrantes y armas, y la venta de drogas.