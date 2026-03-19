México

Exalcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG obtiene suspensión definitiva contra vinculación a proceso

Diego “N” fue procesado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro

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Fue detenido por agentes de
Fue detenido por agentes de seguridad federales (SSPC/CUARTOSCURO)

Diego “N”, el exalcalde de Tequila, Jalisco, obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez respecto a la vinculación a proceso en su contra. El exfuncionario estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos fueron dados a conocer el 18 de marzo, fue el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz, el que determinó la medida cautelar.

No implica que salga de prisión, debe resolverse su situación

Con lo anterior se establece que el proceso continúe hasta la etapa intermedia pero tiene que suspenderse la apertura del juicio oral en tanto es resuelto el juicio de amparo. Lo anterior, según destacó el periodista Rubén Mosso de Milenio.

Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego
Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue señalado por empresarios y comerciantes de imponerles cuotas para operar. (Anayeli Tapia/Infobae)

Es importante resaltar que lo definido por el juez no implica que Diego “N” sea liberado.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo el exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N” obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso.

Mientras que el 11 de febrero pasado fue informada la vinculación a proceso en contra del hombre, quien es investigado por su presunta responsabilidad en actividades de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.

Fue arrestado junto con otros funcionarios

Diego “N” enfrenta acusaciones por presuntamente ser el responsable de extorsiones contra empresas de cerveza y Tequila, además de tener nexos con el CJNG. Reportes de inteligencia lo ubican como posible líder de una estructura de corrupción al interior del Ayuntamiento que tenía a su cargo con el que funcionarios extorsionan a comerciantes de la entidad.

Asimismo, los registros indican que en mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por el caso de la presentación musical de Los Alegres del Barranco, evento en el que fueron proyectadas imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en ese momento líder del CJNG.

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue capturado el 5 de febrero pasado en el marco de la Operación Enjambre, junto con él fueron capturados otros funcionarios:

Los capturados aparecen en el
Los capturados aparecen en el organigrama de la administración (Gobierno de Tequila)
  • Juan Manuel P. S., un hombre que recibía un sueldo de 24 mil pesos mensuales por sus actividades, según archivos de su declaración patrimonial.
  • Juan Gabriel T. V., Director de Catastro y Predial. Antes de desempeñar el cargo fue regidor y servidor de la nación.
  • También fue detenido Isaac C. V., Director de Obras Públicas de Tequila. Cuenta con una carrera en Ingeniería Civil y antes de trabajar como funcionario fue director de una empresa de marzo de 2021 a septiembre de 2024.

“Se realizó un despliegue en varios sitios de la entidad mexiquense para desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la entidad”, destacó el Gobierno de México en dicha ocasión.

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