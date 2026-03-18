México

Capturan al “Aurora”, integrante del CJNG, relacionado con huachicol y secuestros en Michoacán

Rafael “N” también es vinculado con delitos contra la salud y delincuencia organizada

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Foto: SSPC
Foto: SSPC

Rafael “N”, alias “Aurora” y/o “Rafa”, fue detenido derivado de labores de inteligencia por parte de elementos de seguridad federal en el municipio de Uruapan, Michoacán, tras estar relacionado con huachicol y otros delitos en la región.

Su arresto se efectuó por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y de autoridades locales.

Derivado de labores de seguimiento a las actividades de una organización criminal con presencia en el municipio, las autoridades lograron identificar al sujeto.

Tras la realización de vigilancias fijas y móviles, las autoridades obtuvieron su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo para capturarlo.

Detenido con un arma de fuego y dosis de droga

Objetos decomisados al "Aurora". Foto: SSPC
Objetos decomisados al "Aurora". Foto: SSPC

Rafael “N”, alias “Aurora”, fue localizado en dicha colonia por autoridades federales, quienes durante su detención le aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de droga y un vehículo.

El sujeto fue puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Desde delincuencia organizada hasta huachicol: estos son los delitos de los que se le acusa

Datos obtenidos por Infobae México refieren que el “Aurora”, de 35 años de edad, es identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien está relacionado con delitos contra la salud, traspaleo, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.

Además, Rafael “N” está imputado dentro de una carpeta de investigación que radica en el estado por los delitos de secuestro y receptación.

No solo el CJNG, estas son las organizaciones criminales con presencia en Michoacán

La Familia Michoacana también se
La Familia Michoacana también se encuentra en los estados de Guerrero, Ciudad de México y Michoacán. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El estado de Michoacán se encuentra asediado por la operación de 17 grupos criminales que disputan el control en la mayoría de los 113 municipios que lo integran, de acuerdo con un análisis del especialista en seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización que domina el estado con actividad en 110 de los 113 municipios. Esta cifra lo coloca muy por encima de cualquier otro grupo delictivo local, consolidando a dicha estructura como la de mayor alcance en el territorio michoacano.

En contraste, la agrupación conocida como Cárteles Unidos tiene operaciones en 81 municipios, lo que significa una diferencia de solo 29 municipios respecto al CJNG.

Cárteles Unidos actúa como un conglomerado de organizaciones rivales que han pactado alianzas intermitentes e incluye a Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Cártel de los Reyes, Cártel Santa Rosa de Lima y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Foto: Cortesía / Víctor Sánchez
Foto: Cortesía / Víctor Sánchez Valdés

Hasta ocho grupos criminales en un solo municipio

El mapeo criminal, publicado originalmente en Animal Político, indica que en 30 municipios solo se registra una organización, en 31 coexisten dos grupos, y en 30 hay tres bandas delictivas varias veces enfrentadas entre sí.

La situación escala en complejidad en lugares como Apatzingán, donde se han detectado hasta 8 organizaciones criminales diferentes.

El informe detalla la distribución de los principales grupos más allá del CJNG y Cárteles Unidos:

  • Los Viagras, de manera autónoma, tienen presencia en 44 municipios, principalmente en la zona de Tierra Caliente y el área central del estado.
  • Cártel de Tepalcatepec se encuentra activo en 26 municipios.
  • Nueva Familia Michoacana tiene operaciones en 29 localidades.
Foto: Cortesía / Víctor Sánchez
Foto: Cortesía / Víctor Sánchez Valdés
  • Blancos de Troya controlan actividades en 12 municipios.
  • Cártel de los Reyes cubre 11 municipios.
  • Caballeros Templarios actúan en 10 municipios.
  • Cártel Santa Rosa de Lima limita su influencia a 2 municipios.
  • Los Mayos del Cártel de Sinaloa están presentes en 1 municipio.

Organizaciones de menor envergadura territorial, como Cártel de Zicuirán cuenta con presencia en 7 municipios, el Cártel de la Virgen en 6 , los Tena en 8, Pájaros de la Sierra en 10, los Correa en 13, los Panchitos en 4, Pueblos Unidos en 6 y los Revuelta en 2.

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