Este es el motivo por el que Sheinbaum no se ha reunido personalmente con maestros de la CNTE

The encampment of members of the National Coordination of Education Workers (CNTE) is pictured as supporters of the presidential candidate of the ruling MORENA party Claudia Sheinbaum attend her closing campaign rally at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, May 29, 2024. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó nuevamente por qué ella no se ha reunido personalmente con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ante el paro nacional que comenzaron ayer junto con diversas manifestaciones en la Ciudad de México para exigir mejoras laborales.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria recalcó en que su gobierno mantiene abierto el diálogo con la CNTE, a través de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, señalando que los titulares de ambas dependencias han realizado mesas de trabajo con el magisterio en diversos estados.

No obstante, señaló que “hay temas complejos”que no se pueden cumplir con el presupuesto público, asegurando que, aún así,su gobierno busca “la mejor manera” de apoyara los maestros.

Esta semana, la presidenta reiteró que ella no se reunirá personalmente con los maestros, recordando lo que ocurrió en mayo pasado, cuando acordó recibirlos en Palacio Nacional.

¿Por qué Sheinbaum no se ha reunido con los maestros de la CNTE?

Sheinbaum Pardo recordó que el 22 de mayo del 2025 tenía previsto reunirse con los maetsros de la CNTE en Palacio Nacional, el mismo día en que un grupo de docentes agredió a los periodistas que estaban por entrar al recinto, para la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

Sin embargo, señaló que esa ocasión los maestros decidieron no acudir a la reunión, por lo que a partir de ese momento, la mandataria determinó que solo serían atendidos por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

“Nunca se ha cerrado el dialogo, con Gobernación y con Educación Pública, por que la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo pues no llegaron, ellos decidieron no llegar, entonces ahora es con Gobernación y con Educación, que tienen toda la atribución”, dijo en su conferencia de esta mañana.

No obstante, en ese entonces, Sheinbaum también argumentó que la decisión respondía a la agresión contra los periodistas de ‘La Mañanera’ y los bloqueos a vialidades en la Ciudad de México, que realizaron en ese momento, actos que consideró incompatibles con el espíritu de una reunión previamente acordada.

Ese día, Sheinbaum reiteró su apoyo a la libertad de manifestación, pero rechazó el uso de la violencia y señaló que no se justifica afectar a terceros.