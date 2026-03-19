México

Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina y mariguana sobre la carretera Rosario-Mazatlán

El hallazgo fue realizado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa

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Fotografía localizada en cajas junto
Fotografía localizada en cajas junto a la carretera en Sinaloa. Crédito: SSP Sinaloa

El Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) perteneciente a la Policía Estatal, en coordinación con el grupo interinstitucional de seguridad, realizó el aseguramiento de más de 200 kilogramos de drogas, además de artefactos ponchallantas durante un operativo sobre la carretera Rosario-Mazatlán, al sur de Sinaloa.

Según los reportes oficiales, los ilícitos fueron encontrados abandonados en cajas junto a la carretera donde circulaban los elementos policiacos.

El despliegue fue enmarcado en las acciones para reducir los índices de violencia en la entidad, realizadas en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

El despliegue fue resultado de patrullajes preventivos y de seguridad en la zona, informaron autoridades este 19 de marzo mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP Sinaloa).

Las imágenes de las autoridades revelan que parte de la droga estaba empaquetada para su distribución.

Patrullajes y hallazgo del cargamento

Según el relato oficial de las autoridades, mientras realizaban patrullajes coordinados, los elementos del GOES, en coordinación con el grupo interinstitucional, avanzaban por la carretera Rosario-Mazatlán cuando se toparon con ponchallantas tirados sobre el asfalto.

Ante esta situación, la caravana decidió frenar su marcha y los agentes descendieron de las unidades para recorrer la zona a pie, especialmente cerca de un puente, con la intención de revisar el área con mayor detalle.

En ese recorrido, descubrieron varias cajas de cartón, bolsas y costales que habían sido abandonados a un costado del camino.

Luego de inspeccionarlos, las autoridades informaron que en su interior había paquetes con sustancias sólidas y hierba seca, las cuales, por su apariencia, coincidían con metanfetamina y marihuana.

No se reportaron personas detenidas tras los hechos. Tras la detención tampoco hubo señalamientos de las autoridades sobre si las drogas estarían relacionadas específicamente con algún grupo criminal con operaciones en la región sur de Sinaloa.

Desglose del aseguramiento: drogas y artefactos

Las drogas estaban almacenadas a
Las drogas estaban almacenadas a granel y en empaques listos para su distribución. Crédito: SSP

El reporte oficial precisa que el aseguramiento incluyó 175 kilogramos con 300 gramos de probable metanfetamina, la cual se encontraba empaquetada y almacenada de la siguiente forma:

  •  119 kilos con 400 gramos, almacenados en tres costales blancos con bolsas plásticas
  • 30 kilogramos, en una bolsa negra con envoltorios amarillos
  • 7 kilos con 300 gramos, presentes en una caja de cartón con cuatro bolsas y envoltorios verdes
  • 5 kilos con 500 gramos, almacenados en una caja de cartón con cinco bolsas y envoltorios verdes, que resultó dando un peso aproximado de 
  • 4 kilos de la presunta droga, guardados en una caja de cartón con dos bolsas y envoltorios verdes
  • 9 kilos y 100 gramos descubiertos en una bolsa negra con siete bolsas blancas y envoltorios verdes

Además, en el sitio fueron localizados y asegurados 30 kilogramos de probable marihuana, hallada de la siguiente forma:

  • 10 kilos en una maleta negra con bolsas transparentes
  • 20 kg en una bolsa plástica negra, presuntamente a granel

Además del narcótico, el grupo interinstitucional aseguró ponchallantas de acero, instrumentos regularmente empleados para obstaculizar el paso de unidades policiales.

La SSP Sinaloa informó que todos los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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