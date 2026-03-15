En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Plantíos de marihuana encontrados por los elementos navales. Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar) localizó una bodega con más de 4 mil litros de precursores químicos y siete plantíos de marihuana durante operativos terrestres realizados en el estado de Sinaloa.

En una primera intervención, elementos navales que se encontraban en tierra identificaron tres plantíos de marihuana en las inmediaciones del municipio de La Cruz de Elota.

El personal contabilizó alrededor de 11 mil 280 plantas en esa zona, las cuales fueron incineradas en el lugar para evitar su procesamiento y posterior comercialización.

La segunda acción se llevó a cabo en los alrededores del municipio de Cosalá, donde los elementos localizaron cuatro plantíos con aproximadamente 8 mil 128 plantas.

Hallazgo de la bodega con precursores químicos. Foto: Marina

En ese mismo evento, hallaron una bodega que almacenaba alrededor de 4 mil 200 litros de precursores químicos, junto con ocho costales de ácido tartárico y cuatro de sosa cáustica, cada uno con un peso de 25 kilogramos, además de 400 litros de sustancias de uso dual, entre otras.

Las sustancias químicas decomisadas, consideradas esenciales para la fabricación de drogas sintéticas, fueron neutralizadas en el sitio siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades.

La localización y destrucción de los plantíos y precursores químicos representa un golpe directo a la infraestructura criminal en Sinaloa, donde se encuentra el bastión del Cártel de Sinaloa.

Dicha organización criminal mantiene una disputa interna desde septiembre de 2024 tras la entrega a los Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

Imagen de archivo. El presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial con el auricular en la mano mientras el juez lo interroga sobre posibles conflictos de abogados durante una audiencia en Nueva York, EE. UU. 15 de enero de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg

Las facciones de Los Chapitos y Los Mayos han provocado una ola de violencia en la entidad derivado de constantes enfrentamientos, balaceras, hallazgos de cuerpos, restos humanos, homicidios y hasta desapariciones.

Tras las acciones, la Secretaría de Marina reafirmó su compromiso de seguir combatiendo la fabricación y distribución de drogas, así como de reforzar la seguridad y el respeto a la legalidad en el territorio nacional.

Localizan en Sinaloa narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos

Marina desmantela narcolaboratorio de los rugrats en sinaloa Crédito:Secretaria de Marina

Cabe señalar que otra acción realizada por la Marina en el estado de Sinaloa ocurrió en enero pasado, cuando elementos navales desmantelaron un narcolaboratorio y una bodega utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Las acciones se llevaron a cabo en dos operativos que culminaron con la detención de siete personas: la primera fue en inmediaciones del poblado de Los Cedritos del municipio de Cosalá, mientras que el segundo fue en Las Tranquitas del municipio de Culiacán.

En el narcolaboratorio fueron asegurados aproximadamente 500 litros de producto en cocimiento, así como diversos precursores químicos, entre los que se encuentran 200 litros de tolueno, 200 litros de alcohol bencílico, 180 kilogramos de sosa cáustica y 15 kilogramos de ácido tartárico.

En operativos en Cosalá y Culiacán, fuerzas navales desactivaron un laboratorio de drogas sintéticas y una bodega con mil kilos de metanfetamina, deteniendo a siete integrantes del brazo armado “Los Rugrats”.

Por su parte, en la bodega los elementos navales localizaron a siete hombres y aseguraron aproximadamente mil kilogramos de presunta metanfetamina, así como 12 kilogramos de producto seco, precursores químicos, vehículos, armamento, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Fuentes federales detallaron a Infobae México que los detenidos formaban parte de “Los Rugrats”, brazo armado de Los Chapitos.