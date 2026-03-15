México

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Las acciones se realizaron durante recorridos de vigilancia en dos municipios del estado de Sinaloa

Guardar
Plantíos de marihuana encontrados por
Plantíos de marihuana encontrados por los elementos navales. Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar) localizó una bodega con más de 4 mil litros de precursores químicos y siete plantíos de marihuana durante operativos terrestres realizados en el estado de Sinaloa.

En una primera intervención, elementos navales que se encontraban en tierra identificaron tres plantíos de marihuana en las inmediaciones del municipio de La Cruz de Elota.

El personal contabilizó alrededor de 11 mil 280 plantas en esa zona, las cuales fueron incineradas en el lugar para evitar su procesamiento y posterior comercialización.

La segunda acción se llevó a cabo en los alrededores del municipio de Cosalá, donde los elementos localizaron cuatro plantíos con aproximadamente 8 mil 128 plantas.

Hallazgo de la bodega con
Hallazgo de la bodega con precursores químicos. Foto: Marina

En ese mismo evento, hallaron una bodega que almacenaba alrededor de 4 mil 200 litros de precursores químicos, junto con ocho costales de ácido tartárico y cuatro de sosa cáustica, cada uno con un peso de 25 kilogramos, además de 400 litros de sustancias de uso dual, entre otras.

Las sustancias químicas decomisadas, consideradas esenciales para la fabricación de drogas sintéticas, fueron neutralizadas en el sitio siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades.

La localización y destrucción de los plantíos y precursores químicos representa un golpe directo a la infraestructura criminal en Sinaloa, donde se encuentra el bastión del Cártel de Sinaloa.

Dicha organización criminal mantiene una disputa interna desde septiembre de 2024 tras la entrega a los Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

Imagen de archivo. El presunto
Imagen de archivo. El presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial con el auricular en la mano mientras el juez lo interroga sobre posibles conflictos de abogados durante una audiencia en Nueva York, EE. UU. 15 de enero de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg

Las facciones de Los Chapitos y Los Mayos han provocado una ola de violencia en la entidad derivado de constantes enfrentamientos, balaceras, hallazgos de cuerpos, restos humanos, homicidios y hasta desapariciones.

Tras las acciones, la Secretaría de Marina reafirmó su compromiso de seguir combatiendo la fabricación y distribución de drogas, así como de reforzar la seguridad y el respeto a la legalidad en el territorio nacional.

Localizan en Sinaloa narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos

Marina desmantela narcolaboratorio de los
Marina desmantela narcolaboratorio de los rugrats en sinaloa Crédito:Secretaria de Marina

Cabe señalar que otra acción realizada por la Marina en el estado de Sinaloa ocurrió en enero pasado, cuando elementos navales desmantelaron un narcolaboratorio y una bodega utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Las acciones se llevaron a cabo en dos operativos que culminaron con la detención de siete personas: la primera fue en inmediaciones del poblado de Los Cedritos del municipio de Cosalá, mientras que el segundo fue en Las Tranquitas del municipio de Culiacán.

En el narcolaboratorio fueron asegurados aproximadamente 500 litros de producto en cocimiento, así como diversos precursores químicos, entre los que se encuentran 200 litros de tolueno, 200 litros de alcohol bencílico, 180 kilogramos de sosa cáustica y 15 kilogramos de ácido tartárico.

En operativos en Cosalá y Culiacán, fuerzas navales desactivaron un laboratorio de drogas sintéticas y una bodega con mil kilos de metanfetamina, deteniendo a siete integrantes del brazo armado “Los Rugrats”.

Por su parte, en la bodega los elementos navales localizaron a siete hombres y aseguraron aproximadamente mil kilogramos de presunta metanfetamina, así como 12 kilogramos de producto seco, precursores químicos, vehículos, armamento, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Fuentes federales detallaron a Infobae México que los detenidos formaban parte de “Los Rugrats”, brazo armado de Los Chapitos.

Temas Relacionados

MarinaDecomiso precursores químicosPlantíos marihuanaSinaloaCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

La cinta está basada en la novela Project Hail Mary, escrita por Andy Weir y publicada en 2021. El libro se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores de ciencia ficción

‘Proyecto Fin del mundo’, la

Metrobús hoy 15 de marzo: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 15 de marzo:

Víctor Trujillo critica el llamado de AMLO para apoyar a Cuba a través de ONG ligada a su entorno: “Retírate, ya hiciste mucho daño”

Una investigación reveló que la fundación fue creada hace solo 6 días a nombre de Carlos Pellicer López, sobrino del poeta Pellicer Cámara, excandidato del PRI en Tabasco cercano al expresidente

Víctor Trujillo critica el llamado

Para qué sirve comer gajos de toronja en ayunas: los grandes beneficios para tu salud

Esta práctica se ha popularizado en diversas regiones de América Latina y Europa debido a su potencial

Para qué sirve comer gajos

Receta de birria mexicana: el secreto para preparar en casa este clásico lleno de sabor

Este tradicional guiso se ha convertido en uno de los platillos más representativos de la cocina nacional

Receta de birria mexicana: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU a dos

Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

“En México gobierna el pueblo, no el narco”: Sheinbaum le responde a Trump desde Nayarit

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Jornada violenta en Sinaloa: un ataque con explosivo y balacera dejan dos muertos y tres lesionados en Culiacán

Ataque armado en vivienda de Pénjamo, Guanajuato, deja tres personas muertas: uno era menor de edad

ENTRETENIMIENTO

‘Proyecto Fin del mundo’, la

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

“¿A qué grado de ridículo puedo llevar esto?”: Insulini se burla del playback en TV abierta y desata caos viral en pleno programa

Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia

DEPORTES

Qué ocurre con Fidel Escobar,

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”

Cómo le fue a Arly Velásquez durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026