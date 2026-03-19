Acapulco: autoridades fueron agredidas a balazos durante operativo y localizan campamento clandestino

Objetos localizados tras el aseguramiento del campamento clandestino. Crédito: FGE Guerrero

Un operativo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) y fuerzas de seguridad federales y estatales en la localidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, terminó con una agresión armada contra los funcionarios y el hallazgo de un campamento clandestino vinculado a posibles actividades delictivas.

Según informó la FGE en un comunicado este miércoles 18 de marzo, el despliegue fue parte de las acciones coordinadas para combatir la inseguridad en zonas rurales del puerto.

Las autoridades no reportaron elementos heridos tras el intento de los delincuentes.

En el operativo no hubo detenidos, únicamente la incautación de los objetos que eran resguardados en el campamento clandestino.

Disparos contra fuerzas de seguridad y hallazgo de indicios delictivos

Todo comenzó con un operativo encabezado por la FGE en el poblado de Xaltianguis. La incursión de los elementos de seguridad en un área identificada por su riesgo derivó en que dos personas dispararan armas de fuego contra el personal operativo.

Los atacantes huyeron, abandonando una camioneta que posteriormente fue asegurada.

El comunicado de la Fiscalía General del Estado de Guerrero detalló que en el lugar, derivado de la agresión, los elementos inspeccionaron la zona, localizando un campamento clandestino con presunta droga, cartuchos útiles, equipo táctico, vehículos y equipo de comunicación.

Sobre los vehículos, la autoridad detalló el aseguramiento de dos motocicletas y una pickup de la marca Nissan.

Parte de los indicios asegurados. Crédito: FGE Guerrero

De acuerdo con la información oficial, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

Las imágenes compartidas por la institución revelaron en la presentación de los indicios la participación de elementos de la Guardia Nacional.

Entre los objetos asegurados figuran elementos que serán sometidos a peritajes con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación sobre grupos vinculados a delitos en esa región de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero subrayó en su comunicado que continuará con los operativos en zonas rurales y urbanas de la entidad para combatir a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento no se ha ligado el campamento con algún grupo criminal con operaciones en la región.

Otras acciones en el poblado de Xaltianguis, Acapulco

El sujeto fue detenido en el mismo poblado donde fueron atacados los elementos de seguridad, sin embargo, los hechos no tienen relación. Crédito: FGE Guerrero

En un hecho distinto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención en flagrancia de Ayuth “N” en el mismo sector de Xaltianguis.

Durante un operativo, elementos de la institución y fuerzas federales aseguraron al hombre, quien portaba un arma corta calibre 9 mm, cartuchos útiles y diversas dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como “cristal”.

La persona detenida, junto con los indicios asegurados, fue puesta a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.