SEP anuncia próximo megapuente vacacional para todos los estudiantes antes de Semana Santa

La SEP informó que habrá otro megapuente vacacional antes de comenzar Semana Santa. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, tras el megapuente vacacional que hubo del viernes 13 al lunes 16 de marzo, hay otro programado para este mes antes de que comience Semana Santa.

Las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y finalizarán el próximo viernes 10 de abril, de acuerdo al calendario oficial de la dependencia del Gobierno de México.

Antes de este receso vacacional, el cual durará dos semanas, hay una fecha en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La SEP reveló la fecha exacta en que no habrá clases y se tratará de un fin de semana largo para todos los alumnos y alumnas de nivel básico.

Jornada de educación en el marco del 25N. Crédito: Facebook: Mario Delgado Carillo

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó el calendario oficial de esta dependencia educativa del Gobierno de México para conocer el siguiente megapuente vacacional.

Próximo megapuente vacacional de la SEP para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

El megapuente vacacional de la SEP será desde el viernes 27 de marzo, según lo comunicado por la dependencia del Gobierno de México.

No solo será un megapuente, sino el comienzo de las vacaciones de Semana Santa, ya que posteriormente darán inicio formalmente este periodo de asueto de dos semanas.

Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 30 de marzo y finalizarán el viernes 10 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto, las vacaciones de Semana Santa para alumnas y alumnos de nivel básico en el país serán el viernes 27 de marzo; posteriormente comenzará el fin de semana y del lunes 30 al viernes 10 de abril será dicho periodo de asueto por las festividades religiosas en el país.

La razón por la que se suspenderán las clases este próximo viernes 27 de marzo será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE)?

La junta de CTE es una reunión oficial que se realiza en las escuelas de educación básica en México.

Este espacio permite a los directivos y docentes analizar, reflexionar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre sus principales características se encuentran:

Promueve la colaboración entre maestros y directores para mejorar la calidad educativa.

Permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad dentro de la escuela.

Facilita el diseño de estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

Da seguimiento a los avances académicos y al cumplimiento del calendario escolar.

Favorece la toma de acuerdos que orientan el trabajo institucional.

La junta de CTE se lleva a cabo de manera periódica y está regulada por la SEP. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López

La junta de CTE se lleva a cabo de manera periódica y está regulada por la SEP. Su objetivo es fortalecer la gestión escolar y buscar varias soluciones conjuntas para los retos educativos que enfrenta la comunidad escolar.