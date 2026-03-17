México

Semana Santa 2026 en México: ¿Cuándo salen de vacaciones según el calendario SEP?

Conocer con anticipación las fechas permite planificar viajes, actividades recreativas o simplemente aprovechar el descanso en casa

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La Semana Santa 2026 es uno de los periodos más esperados por estudiantes, docentes y familias en México, ya que representa un receso escolar clave dentro del ciclo educativo.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya están definidas las fechas en las que se llevará a cabo este descanso.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Según el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 en México se realizarán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Esto significa que el último día de clases previo al receso será el viernes 27 de marzo, mientras que el regreso a las aulas está programado para el lunes 13 de abril de 2026.

Las vacaciones de Semana Santa
Las vacaciones de Semana Santa son una oportunidad para vacacionar. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué días corresponden a Semana Santa?

La Semana Santa es una celebración religiosa que cambia de fecha cada año, pero en 2026 se conmemora en los siguientes días clave:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Aplica para todas las escuelas?

El periodo de vacaciones de Semana Santa establecido por la SEP aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional en niveles básicos: preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, algunas instituciones privadas pueden tener calendarios distintos, por lo que se recomienda consultar directamente con cada plantel.

Estudiantes de primaria, secundaria y
Estudiantes de primaria, secundaria y preescolar tendrán un último fin de semana largo antes de las vacaciones de Navidad. CRÉDITO: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro

Recomendaciones para aprovechar el periodo vacacional

Durante la Semana Santa 2026, muchas familias optan por salir de viaje a destinos turísticos de playa, pueblos mágicos o sitios religiosos. También es un buen momento para realizar actividades recreativas en casa, reforzar la convivencia familiar o incluso ponerse al día con pendientes escolares.

El calendario de la SEP no solo define los periodos vacacionales, sino también días festivos, juntas de consejo técnico y evaluaciones, por lo que es una herramienta clave para la organización familiar.

Conocer con anticipación las fechas de la Semana Santa 2026 en México permite planificar viajes, actividades recreativas o simplemente aprovechar el descanso en casa.

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