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‘Mi derecho, mi lugar’: arranca el registro para entrar a la prepa sin examen, ¿cómo asegurar tu lugar en la escuela de tu elección?

El objetivo del programa es que ningún joven se quede sin lugar y que continúe sus estudios; incluso si no obtiene su primera opción, se le asignará un espacio en alguna de sus alternativas

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Foto: X, @SEP_mx
Foto: X, @SEP_mx

Este martes 17 de marzo comenzó el registro al programa “Mi derecho, mi lugar”, una nueva modalidad de ingreso al nivel medio superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que elimina el examen de admisión y busca garantizar un espacio para todos los aspirantes.

El proceso, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), sustituye al tradicional concurso de asignación y permite a los estudiantes elegir directamente las opciones de bachillerato en las que desean estudiar. La iniciativa prioriza el acceso universal y la permanencia educativa.

Desde sus redes sociales, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, invitó a los jóvenes a registrarse, a través de frases como “¿Hacer examen para la prepa? Como tu ex, eso ya quedó en el pasado”.

¿Cómo funciona el registro a “Mi derecho, mi lugar”?

El registro se realiza en línea y estará disponible por tiempo limitado. Los aspirantes deberán crear una cuenta en la plataforma oficial y llenar un formulario con sus datos personales, escolares y de contacto.

Cada estudiante podrá elegir varias opciones de instituciones de nivel medio superior, ordenadas según su preferencia. Entre los sistemas educativos participantes se encuentran:

  • Bachillerato General
  • Tecnológico
  • Instituciones públicas de educación media superior en la ZMVM

A diferencia de años anteriores, no habrá examen de admisión, por lo que la asignación dependerá principalmente de la disponibilidad de lugares y de las opciones elegidas por cada aspirante.

Requisitos para el registro

Para completar el proceso, los estudiantes deben contar con:

  1. CURP
  2. Certificado o constancia de secundaria
  3. Correo electrónico activo
  4. Datos personales actualizados

Es importante revisar cuidadosamente toda la información antes de enviarla, ya que errores podrían afectar la asignación final.

La convocatoria ECOEMS 2026 ya
La convocatoria ECOEMS 2026 ya fue publicada para cursar bachillerato en CDMX y Estado de México (X/@SEP_mx)

¿Cómo asegurar tu lugar en la escuela de tu elección?

Aunque el nuevo modelo elimina la competencia por examen, sí existen estrategias para aumentar las posibilidades de ingresar a la escuela deseada:

  1. Elegir varias opciones: No limitarse a una sola institución aumenta las probabilidades de asignación.
  2. Ordenar correctamente las preferencias: Colocar primero las escuelas de mayor interés.
  3. Registrarse lo antes posible: Evita contratiempos o saturación de la plataforma.
  4. Verificar datos: Asegurarse de que toda la información sea correcta.

Las autoridades han señalado que el objetivo es que ningún estudiante se quede sin lugar, por lo que, incluso si no obtiene su primera opción, se le asignará un espacio en alguna de sus alternativas.

Con “Mi derecho, mi lugar”, el acceso a la educación media superior en México entra en una nueva etapa, enfocada en la inclusión y en garantizar el derecho de los jóvenes a continuar sus estudios sin barreras como los exámenes de admisión.

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