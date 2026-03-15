Registro bachillerato 2026: estas son las fechas, requisitos y cómo inscribirse en “Mi derecho, mi lugar”

La convocatoria contempla distintas modalidades de ingreso y estará disponible hasta el 14 de abril

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que a partir del 17 de marzo de 2026 comenzará el registro para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar”, dirigido a estudiantes que están por concluir la secundaria y buscan un espacio en el nivel medio superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Este nuevo esquema forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura educativa y garantizar que las y los jóvenes tengan acceso a un plantel de bachillerato cercano a su lugar de residencia.

El registro se realizará exclusivamente en línea a través del portal oficial miderechomilugar.gob.mx, y estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el modelo busca ofrecer un proceso equitativo, transparente y ordenado, en el que las y los estudiantes puedan elegir distintas opciones educativas según sus preferencias.

Qué es “Mi derecho, mi lugar”

“Mi derecho, mi lugar” es el mecanismo mediante el cual se asignan los espacios para ingresar a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Según la SEP, durante su aplicación en 2025 el 98 por ciento de los aspirantes fue asignado entre su primera y tercera opción, mientras que ocho de cada diez estudiantes obtuvieron un lugar a menos de siete kilómetros de su domicilio.

El programa forma parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato, cuyo objetivo es asegurar que todas las y los jóvenes que terminan la secundaria tengan la oportunidad de continuar con sus estudios.

Requisitos para registrarse al bachillerato 2026

Para completar el proceso de registro, las y los aspirantes deberán cumplir con algunos requisitos básicos.

Entre ellos destaca contar con una cuenta en Llave MX, que funciona como sistema de identificación digital del gobierno federal. Esta cuenta puede obtenerse previamente en el portal llave.gob.mx.

Una vez dentro de la plataforma del proceso de asignación, las y los estudiantes deberán:

Validar sus datos personales.

Responder una encuesta solicitada por el sistema.

Ordenar las opciones de escuelas de acuerdo con su preferencia.

Este último paso es especialmente importante, ya que el orden de las opciones educativas influirá directamente en la asignación del lugar.

Además, a partir del 17 de marzo también estarán disponibles el instructivo oficial, los catálogos de escuelas participantes y los requisitos específicos de cada institución.

Modalidades para ingresar al bachillerato

El proceso de asignación contempla tres modalidades distintas de participación, dependiendo de la institución educativa que elijan los aspirantes.

Las opciones son:

Acceso directo sin examen. En esta modalidad, las instituciones asignan lugares sin necesidad de presentar una prueba de selección.

Ingreso con examen. Aplica para los planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , que mantienen su propio proceso de evaluación.

Modalidad mixta. Permite combinar ambas opciones: elegir planteles con acceso directo y también instituciones que requieren examen.

Quienes opten por presentar examen para el IPN o la UNAM deberán ingresar nuevamente al portal entre el 18 y el 22 de mayo, donde se indicarán los procedimientos para completar el proceso y acudir a la toma de fotografía en la fecha señalada en su solicitud.

Cuándo se publican los resultados del bachillerato 2026

La SEP informó que los resultados del proceso de asignación se publicarán el martes 18 de agosto de 2026.

Las y los aspirantes podrán consultarlos mediante la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal oficial donde se realizó el registro.

El proceso es coordinado por el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior, en el que participan instituciones como el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), además de diversos subsistemas federales y estatales.

También participan el IPN y la UNAM, que operan sus procedimientos de ingreso conforme a su normativa interna.

Con esta estrategia, las autoridades educativas buscan garantizar que todos los estudiantes que concluyen la secundaria tengan acceso a un espacio en el bachillerato, fortaleciendo así la continuidad educativa en una de las regiones con mayor demanda escolar del país.