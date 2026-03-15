México

Registro bachillerato 2026: estas son las fechas, requisitos y cómo inscribirse en “Mi derecho, mi lugar”

La convocatoria contempla distintas modalidades de ingreso y estará disponible hasta el 14 de abril

Guardar
La convocatoria contempla distintas modalidades
La convocatoria contempla distintas modalidades de ingreso y estará disponible hasta el 14 de abril

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que a partir del 17 de marzo de 2026 comenzará el registro para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar”, dirigido a estudiantes que están por concluir la secundaria y buscan un espacio en el nivel medio superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Este nuevo esquema forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura educativa y garantizar que las y los jóvenes tengan acceso a un plantel de bachillerato cercano a su lugar de residencia.

El registro se realizará exclusivamente en línea a través del portal oficial miderechomilugar.gob.mx, y estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el modelo busca ofrecer un proceso equitativo, transparente y ordenado, en el que las y los estudiantes puedan elegir distintas opciones educativas según sus preferencias.

Qué es “Mi derecho, mi lugar”

“Mi derecho, mi lugar” es el mecanismo mediante el cual se asignan los espacios para ingresar a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Según la SEP, durante su aplicación en 2025 el 98 por ciento de los aspirantes fue asignado entre su primera y tercera opción, mientras que ocho de cada diez estudiantes obtuvieron un lugar a menos de siete kilómetros de su domicilio.

El programa forma parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato, cuyo objetivo es asegurar que todas las y los jóvenes que terminan la secundaria tengan la oportunidad de continuar con sus estudios.

Requisitos para registrarse al bachillerato 2026

Para completar el proceso de registro, las y los aspirantes deberán cumplir con algunos requisitos básicos.

Entre ellos destaca contar con una cuenta en Llave MX, que funciona como sistema de identificación digital del gobierno federal. Esta cuenta puede obtenerse previamente en el portal llave.gob.mx.

Una vez dentro de la plataforma del proceso de asignación, las y los estudiantes deberán:

  • Validar sus datos personales.
  • Responder una encuesta solicitada por el sistema.
  • Ordenar las opciones de escuelas de acuerdo con su preferencia.

Este último paso es especialmente importante, ya que el orden de las opciones educativas influirá directamente en la asignación del lugar.

Además, a partir del 17 de marzo también estarán disponibles el instructivo oficial, los catálogos de escuelas participantes y los requisitos específicos de cada institución.

Modalidades para ingresar al bachillerato

El proceso de asignación contempla tres modalidades distintas de participación, dependiendo de la institución educativa que elijan los aspirantes.

Las opciones son:

  • Acceso directo sin examen. En esta modalidad, las instituciones asignan lugares sin necesidad de presentar una prueba de selección.
  • Ingreso con examen. Aplica para los planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que mantienen su propio proceso de evaluación.
  • Modalidad mixta. Permite combinar ambas opciones: elegir planteles con acceso directo y también instituciones que requieren examen.

Quienes opten por presentar examen para el IPN o la UNAM deberán ingresar nuevamente al portal entre el 18 y el 22 de mayo, donde se indicarán los procedimientos para completar el proceso y acudir a la toma de fotografía en la fecha señalada en su solicitud.

Cuándo se publican los resultados del bachillerato 2026

La SEP informó que los resultados del proceso de asignación se publicarán el martes 18 de agosto de 2026.

Las y los aspirantes podrán consultarlos mediante la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal oficial donde se realizó el registro.

El proceso es coordinado por el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior, en el que participan instituciones como el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), además de diversos subsistemas federales y estatales.

También participan el IPN y la UNAM, que operan sus procedimientos de ingreso conforme a su normativa interna.

Con esta estrategia, las autoridades educativas buscan garantizar que todos los estudiantes que concluyen la secundaria tengan acceso a un espacio en el bachillerato, fortaleciendo así la continuidad educativa en una de las regiones con mayor demanda escolar del país.

Temas Relacionados

registro bachillerato 2026Mi derecho mi lugarbachillerato SEP 2026ingreso a preparatoriaClaudia SheinbaumSEPmexico-noticias

Más Noticias

Ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas: la receta fresca, saludable y fácil que conquista cualquier mesa

Una combinación ligera de verduras frescas, hierbas aromáticas y pasta al dente que se puede preparar en casa con pocos pasos y un resultado lleno de sabor

Ensalada de pasta con jitomate

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

El tapatío volverá al ring el próximo 12 de septiembre de 2026

La era de Canelo Álvarez

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

La cinta está basada en la novela Project Hail Mary, escrita por Andy Weir y publicada en 2021. El libro se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores de ciencia ficción

‘Proyecto Fin del mundo’, la

Metrobús hoy 15 de marzo: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 15 de marzo:

Víctor Trujillo critica el llamado de AMLO para apoyar a Cuba a través de ONG ligada a su entorno: “Retírate, ya hiciste mucho daño”

Una investigación reveló que la fundación fue creada hace solo 6 días a nombre de Carlos Pellicer López, sobrino del poeta Pellicer Cámara, excandidato del PRI en Tabasco cercano al expresidente

Víctor Trujillo critica el llamado
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del Cártel de

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

“En México gobierna el pueblo, no el narco”: Sheinbaum le responde a Trump desde Nayarit

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Jornada violenta en Sinaloa: un ataque con explosivo y balacera dejan dos muertos y tres lesionados en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

‘Proyecto Fin del mundo’, la

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

“¿A qué grado de ridículo puedo llevar esto?”: Insulini se burla del playback en TV abierta y desata caos viral en pleno programa

Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia

DEPORTES

La era de Canelo Álvarez

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”